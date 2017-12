Voleibalistele tricolore, optimiste înaintea duelului cu Franţa

O singură zi a mai rămas pînă la primul joc dintre reprezentativele de volei feminin ale României şi Franţei, din “dubla” pentru Liga Europeană. Voleibalistele tricolore vor susţine cele mai importante partide din Grupa B, sîmbătă şi duminică, de la ora 17.30, în Sala Sporturilor din Constanţa, decisive pentru calificarea în turneul final al întrecerii. Deşi au pierdut partidele din deplasare cu Franţa, 0-3 şi 1-3, elevele lui Bogdan Paul sînt optimiste înaintea confruntărilor de la sfîrşitul acestei săptămîni, mai ales că de această dată vor beneficia şi de serviciile Sabinei Miclea şi Daianei Mureşan, care au lipsit din partidele de la Saint-Die-des-Vosges. „Putem ajunge în Final Four. Nu ştiu ce echipă are lotul mai valoros, dar cred că noi şi Franţa sîntem la acelaşi nivel. Mai avem de lucrat la relaţiile de joc şi la puterea noastră de a trece repede peste momentele dificile pe care le întîlnim în timpul jocului. Sper să rezolvăm aceste lucruri şi să cîştigăm. Nu ne aşteptam să ne batem pentru turneul final pentru că nu cunoşteam loturile celorlalte echipe, dar am ajuns aici şi vrem să facem o figură frumoasă şi să ne luăm revanşa în faţa lor. Am fost acolo fără Miclea şi Mureşan, dar acum sîntem în formulă completă şi ne dorim să cîştigăm. Au un joc rapid, dar dacă vom reuşi să avem un serviciu bun, pentru noi va fi mult mai uşor”, a spus gălăţeanca Nneka Onyejekwe, centrul echipei naţionale. Deşi lipsită de aportul jucătoarele cu experienţă, reprezentativa feminină de volei a României este la un pas de o performanţă deosebiă. Cu toate acestea, antrenorul Bogdan Paul avertizează că o eventuală calificare în Final Four-ul întrecerii nu va trebui asociată cu posibilitatea României de a se califica facil la Campionatul Mondial: „Victoriile cu Turcia ne-au turnat un pic de tinichea în coadă, pentru că acum toată lumea vede echipa cu un potenţial de reuşită foarte mare în următoarele competiţii. Trebuie să revenim însă cu picioarele pe pămînt. Avem un lot tînăr, care mai are foarte mult de lucru în această structură pînă să devină un lot performant, cu şanse reale de calificare la competiţiile importante. Desigur, o calificare la turneul final al Ligii Europene ar fi o mare reuşită, dar o necalificare nu ar trebui să atragă după sine probleme majore, pentru că acesta este lotul şi vom încerca să îl valorificăm cît mai mult în această structură”.