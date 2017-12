Voleibalistele tricolore pleacă optimiste spre Bulgaria

Fără niciun set câştigat până acum în faţa principalelor adversare, Bulgaria şi Serbia, în Grupa A a Ligii Europene, echipa naţională de volei feminin a României speră să se revanşeze în ultimele două runde rămase de disputat pentru reprezentativa noastră. Penultima etapă pentru tricolore este programată joi şi vineri, de la ora 19.00, în deplasare, în compania reprezentativei Bulgariei. Meciurile vor avea loc la Gabrovo, însă chiar dacă vor evolua în deplasare, elevele lui Darko Zakoc speră să nu cedeze din nou în număr minim de seturi. „Am încrederea că vom juca mult mai bine în următoarele două runde. Ne-am obişnuit deja cu cele două echipe. Nu cred însă că va fi mai uşor decât în întâlnirile anterioare. Am văzut că Bulgaria s-a luptat cu Serbia de la egal la egal. Nu cred că vom avea meciuri uşoare la ele acasă. Dacă vom fi atente şi nu vom mai face greşeli la mingi simple, poate avem şansa să câştigăm un set. Am avut şansa să câştigăm câteva seturi în faţa lor în meciurile de acasă. Trebuie să învăţăm să gestionăm mai bine finalurile avantajoase pentru noi”, a declarat căpitanul echipei tricolore, Alina Albu. Plecarea spre Gabrovo este programată în această dimineaţă, însă Darko Zakoc se confruntă cu unele probleme în alegerea celor 12 jucătoare care vor fi înscrise pe foaia de joc. „Problema mea principală este că de fiecare dată trebuie să schimb ceva în echipa de bază. Sunt multe jucătoare care au un nivel oscilant de joc. Niciuna, exceptându-le pe Alina Albu, Nneka Oniejekwe sau a Diana Neaga, nu poate juca trei seturi la acelaşi nivel. Aceasta este situaţia echipei pentru moment. Cred că în primele meciuri cu Bulgaria şi Serbia am avut şanse la câştigarea mai multor seturi, însă aceasta a fost cauza pentru care nu am izbutit un rezultat mai bun în faţa lor. Aştept mai mult de la jucătoare în următoarele întâlniri”, a spus Zakoc, care a explicat şi situaţia Ioanei Nemţanu, prezentă săptămâna trecută la antrenamentele lotului tricolor. „Ioana are dubla cetăţenie şi a jucat şi pentru naţionala Germaniei. Este greu de spus dacă va putea juca pentru România. Este o jucătoare tânără şi poate pe viitor ar putea evolua şi pentru echipa noastră. Doar Federaţia Română de Volei poate rezolva acest aspect”, a explicat antrenorul lotului tricolor.