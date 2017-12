Voleibalistele tricolore revin la Constanţa

După ce sîmbătă şi duminică au susţinut la Saint-Die-des-Vosges partidele 3 şi 4 din Liga Europeană împotriva Franţei, voleibalistele constănţene revin astăzi la Constanţa. La sfîrşitul săptămînii, Sala Sporturilor va găzdui întîlnirile cu Marea Britanie, echipă ce ocupă ultima poziţie în grupă. Aşadar, o ocazie bună pentru fetele noastre de a recupera punctele pierdute în Franţa, unde a suferit două înfrîngeri, 0-3 - sîmbătă şi 1-3 - duminică. „Am jucat mai bine în cel de-al doilea meci cu franţuzoaicele, dar am fost foarte obosite. Am reuşit să facem două meciuri bune cu Turcia, dar am fost surprinse de Franţa în primul meci, cînd adversarele au reuşit o preluare foarte bună şi au atacat în forţă”, a spus căpitanul echipei noastre, Claudia Cîrstoiu-Gavrilescu. Lipsite de cele două jucătoare de bază, Daiana Mureşan şi Sabina Miclea, care au susţinut examenul de Bacalaureat, România nu a putut pune prea multe probleme reprezentativei din Hexagon, însă promite revanşa în returul care va avea loc peste trei săptămîni. „Franţa are o echipă foarte bună, bine organizată şi care a reuşit să servească foarte bine şi să preia excelent. Cred că dacă aveam echipa completă lucrurile ar fi stat cu totul diferit. Urmează să jucăm cu ele şi acasă, iar acest lucru ne oferă posibilitatea să întoarcem rezultatul împotriva lor”, a spus antrenorul Bogdan Paul. România va susţine următoarele două meciuri din Liga Europeană sîmbătă şi duminică, partidele cu Marea Britanie fiind programate de la ora 17.30, în Sala Sporturilor din Constanţa.

FOTO: www.cev.lu