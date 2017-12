Voleibalistele tricolore se aşteaptă la partide dificile în Marea Britanie

Deşi s-au impus cu scorul de 3-0 în ambele partidele disputate pe teren propriu în faţa Marii Britanii, componentele echipei naţionale de volei feminin a României ştiu că misiunea de la sfîrşitul acestei săptămîni va fi mult mai dificilă. Britanicele au arătat că nu sînt o adversară slabă, în ciuda faptului că sînt o echipă înfiinţată în urmă cu doar un an şi jumătate. Ambiţia şi determinarea cu care au abordat primele partide cu România, dar şi apărarea de care au făcut dovadă că sînt în stare, mai ales prin experimentata Maria Bertelli (libero-ul în vîrstă de 32 de ani), le-au determinat pe voleibalistele antrenate de Bogdan Paul să-şi ia mai multe măsuri de precauţie pentru partidele de sîmbătă şi duminică, de la Edinburgh (Scoţia). „Nu ne aşteptam la meciuri atît de dificile pentru că ştiam că nu au o tradiţie în volei. Sînt de apreciat că au o dorinţă atît de mare să joace cît mai bine, fiind în pregătire pentru Jocurile Olimpice. De obicei, aşa se întîmplă cînd întîlneşti o echipă mai slabă. Ai tendinţa să intri în jocul ei şi dacă nu eşti atent rişti să te faci de rîs”, a spus centrul României, Alina Albu. „Toată lumea se întreba dacă ştiu să joace volei aceste fete şi au demonstrat că pot şi chiar ne-au pus anumite probleme. Sînt foarte rapide şi au o apărare foarte bună. Este bine că s-a terminat cu bine şi am obţinut două victorii, care cred că ne vor ajuta să ajungem la turneul final”, este de părere şi titulara postului de coordonator, Sabina Miclea. Clasată pe poziţia a treia în Grupa B a Ligii Europene, la egalitate de puncte cu Franţa (prima poziţie, 10 p) şi Turcia (poziţia a doua, 10 p, dar deja calificată în Final Four din postura de gazdă), dar cu un setaveraj inferior, România poate face un pas important spre calificare dacă va reuşi să obţină alte două victorii, cu 3-0, în faţa Marii Britanii. Meciurile decisive vor avea însă loc săptămîna viitoare, cînd în Sala Sporturilor din Constanţa va sosi Franţa.

Programul partidelor de la sfîrşitul acestei săptămîni - Grupa A: Spania - Serbia (vineri - ora 18.30 şi sîmbătă - ora 21.30), Bulgaria - Grecia (sîmbătă şi duminică - ora 17.30); Grupa B: Franţa - Turcia (vineri şi sîmbătă - ora 21.30), Marea Britanie - România (sîmbătă şi duminică - ora 17.00).