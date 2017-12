Voleibalistele tricolore speră să câştige primele seturi în faţa Bulgariei

Chiar dacă nu porneşte din postura de favorită în confruntările cu Bulgaria, programate astăzi şi mâine, de la ora 19.00, la Gabrovo, echipa naţională de volei feminin a României nu se mulţumeşte cu statutul de victimă sigură. Jucătoarele antrenate de Darko Zakoc speră ca cele două întâlniri, contând pentru a patra rundă din Grupa A a Ligii Europene, să nu se încheie, din nou, în număr minim de seturi, aşa cum s-a întâmplat în partidele de la Constanţa, disputate în urmă cu trei săptămâni. „Nu ne aşteptăm să putem întoarce rezultatul de atunci. Noi ne jucăm şansa, dar cel mai important este să jucăm mult mai bine decât am făcut-o până acum. Am câştigat cu Marea Britanie şi ne-am ridicat un pic moralul după atâtea înfrângeri. Sperăm să facem o treabă bună, chiar dacă victoria nu este un obiectiv principal. Am făcut două meciuri bune acasă, dar emoţiile şi lipsa de experienţă ne-au privat de câştigarea de seturi. Acum ne jucăm şansa la Gabrovo”, a declarat extrema echipei tricolore, Alexandra Trică. Lotul României a ajuns, ieri, la Gabrovo, cele 12 jucătoare care au făcut deplasarea fiind: Neaga - coordonator, Mureşan - universal, Onyejekwe, Albu şi Sobo - centri, Zaharia, Trică, Salaoru, Martin, Radu şi Stanciu - extreme, Pristavu - libero. Au rămas acasă coordonatoarea Sabina Miclea, care a acuzat unele probleme de sănătate, şi libero-ul Andreea Dimeny, care nu a intrat în vizorul selecţionerului pentru această dublă. În celelalte două jocuri ale rundei se vor întâlni Marea Britanie şi Serbia, partidele dintre cele două echipe fiind programate sâmbătă (ora 20.00) şi duminică (ora 19.30). În Grupa B, în a patra rundă se vor întâlni doar Grecia şi Spania, sâmbătă şi duminică, ambele partide fiind programate de la ora 18.00. Întâlnirile dintre Turcia şi Israel au fost anulate de Comitetul Executiv din cadrul CEV, din cauza situaţiei politice delicate dintre cele două ţări.

Clasament Grupa A

1. ROMÂNIA 8 4 4 12:13 12

2. Bulgaria 6 5 1 17: 4 11

3. Serbia 6 5 1 16: 5 11

4. Marea Britanie 8 0 8 1:24 8