Voleibalistele tricolore vor să încurce Serbia

Nemulţumite de faptul că au trecut, la Gabrovo, pe lângă un rezultat bun în faţa reprezentativei Bulgariei, componentele echipei naţionale de volei feminin a României promit revanşa în ultimele două partide din Liga Europeană. Ultima adversară pe care elevele lui Darko Zakoc o vor înfrunta în cadrul întrecerii este Serbia, echipă ce are nevoie de două victorii pentru a putea spera în continuare la prima poziţie a Grupei A. „Sperăm ca în meciurile cu Serbia să avem o evoluţie cât mai bună. Lipsa de experienţă ne-a costat în meciurile cu Bulgaria, dar poate vom reuşi să spargem gheaţa. Ne interesează să ne facem jocul nostru şi să terminăm această perioadă de pregătire de o manieră cât mai frumoasă. Pentru mine, participarea la acţiunile echipei naţionale a fost o acumulare importantă de experienţă şi a însemnat foarte mult. Mi-a oferit încredere în mine şi acest lucru este cel mai important”, a declarat coordonatoarea echipei tricolore, Diana Neaga. Reprezentativa feminină va încheia mai devreme participarea în Liga Europeană, după ce ultima rundă, cea cu Marea Britanie, s-a disputat la începutul lunii iunie. De altfel, singurele victorii ale tricolorelor, obţinute în cadrul acestei ediţii, au fost cele cu Marea Britanie, disputele cu Bulgaria şi Serbia fiind cedate de românce. Un singur set a fost adjudecat de echipa noastră în cele şase partide disputate în compania primelor două clasate din Grupa A, dar fetele au lăsat de multe ori impresia că puteau realiza mai mult. „Vrem să ieşim din această competiţie cu fruntea sus. În primul meci cu Bulgaria am jucat prost. Am încercat să schimbăm câte ceva în cel de-al doilea meci şi jocul a funcţionat ceva mai bine, dar, aşa cum s-a mai întâmplat şi în partidele anterioare, nu am profitat de toate ocaziile. În cel de-al doilea meci din Bulgaria puteam obţine un rezultat mult mai bun şi poate chiar victoria. Dar pentru echipa mea fiecare meci este o nouă lecţie. Sper ca fetele să înveţe din aceste meciuri şi să folosească aceste acumulări de experienţă pentru viitor”, a spus antrenorul Darko Zakoc, care îl va înfrunta pentru a doua oară în cadrul acestei întreceri pe Zoran Terzic. Partidele cu Serbia sunt programate vineri şi sâmbătă, de la ora 20.30, în Sala Sporturilor din Constanţa.