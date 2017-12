Voleibaliştii constănţeni au revenit la pregătiri

Campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanţa, şi-a reluat foarte repede antrenamentele după o minivacanţă de Crăciun de numai trei zile. Motivul? De mâine într-o săptămână, voleibaliştii constănţeni vor susţine primul meci oficial din anul 2010, turul cu Ribnica Kraljevo, din 16-imile GM Capital Challenge Cup. Partida este programată pe 6 ianuarie 2010, de la ora 20.15, în Sala Sporturilor din Constanţa. „Aşa e viaţa de sportiv, ne-am învăţat ca de Sărbători să nu ne facem program, pentru că avem antrenamente!”, a explicat Radu Began, căpitanul Tomisului, graba de a reveni la pregătiri. „Avem primul meci al anului pe 6 ianuarie şi nu ne putem permite o pauză prea lungă. A fost o vacanţă scurtă, pe care eu am petrecut-o aici, la Constanţa, în locuinţa mea”, a declarat şi Filip Despotovski. „Într-adevăr, vacanţa a fost scurtă, ba putem spune că nu am avut vacanţă deloc! Este normal, pentru că ne aşteaptă meciuri dificile şi este nevoie să rămânem în formă”, a spus antrenorul principal Stelio De Rocco.

La antrenamentul de aseară, desfăşurat în Sala Sporturilor, au luat parte doar 10 componenţi ai lotului, cubanezul Ihosvany Hernandez fiind învoit pentru a-şi rezolva o problemă personală. Cei trei jucători cu care Tomis s-a înţeles săptămâna trecută, Dragan Svetozarevic, Yasser Romero şi Jovan Sajnberger, sunt aşteptaţi astăzi la Constanţa, pentru a intra în programul de pregătire al echipei. „Vin trei jucători noi în locul celor patru care au plecat, dar asta e situaţia. Avem nevoie ca ei să se integreze cât mai repede în lotul nostru şi sper că o vor face. Pe Romero îl ştiu de mult timp, ca libero, dar în ultimii ani a început să joace ca extremă. Este un jucător atletic, cu preluare foarte bună, iar noi avem mare nevoie de aşa ceva. Hernandez îl cunoaşte bine şi ne-a vorbit frumos despre el. Pe Sajnberger îl ştim din sezonul trecut, de la Zalău. El are avantajul că ne cunoaşte bine campionatul. Celălalt sârb este un jucător puternic, cu multă experienţă, iar pentru Dumitrache va fi un avantaj să se pregătească alături de un jucător atât de experimentat”, a declarat De Rocco. „Cu Sajnberger m-am „găsit” foarte bine pe teren în sezonul trecut, la Zalău. Nu este un jucător prea înalt, dar este foarte tehnic, cu atacuri inteligente şi cu preluare bună”, l-a caracterizat Despotovski pe fostul său coechipier de la Remat Zalău, din sezonul trecut. „Are preluare bună şi atac eficient. Am jucat împreună din august până în noiembrie, când eu am plecat. Am auzit că echipa s-a retras din campionat în luna decembrie”, a vorbit despre Romero maghiarul Szabolcs Szallai. Cei doi au fost coechipieri la Tokat Belediyesi Plevnespor, formaţie din prima ligă turcă.