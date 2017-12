Voleibaliştii constănţeni încep lupta pentru a patra Cupă a României

Cupa României la volei masculin programează astăzi trei partide retur contînd pentru sferturile de finală, după următorul program: Dinamo Bucureşti - Explorări Baia Mare (în tur: 1-3); Steaua Bucureşti - Remat Zalău (în tur: 3-2); VCM Piatra Neamţ - Phoenix Şimleul Silvaniei (turul s-a jucat ieri şi le-a revenit nemţenilor cu 3-0, pe seturi: 25-14, 25-20, 25-21). A patra semifinalistă se va decide mîine, pentru că Unirea Dej a fost de acord să joace în deplasare ambele manşe ale confruntării cu deţinătoarea trofeului, Club Volei Municipal Tomis Constanţa. Turul va avea loc astăzi, de la ora 17.30, iar returul mîine, de la ora 17.00. „Singurul nostru gînd este să aducem din nou cupa la Constanţa - este unul dintre obiectivele clubului. Ar fi pentru a patra oară şi pentru mine, şi pentru echipă. Personal, mi-aş dori să fie aceleaşi rezultate ca în decembrie 2006, cînd am cîştigat cu 3-0 şi meciurile de cupă, şi pe cel din campionat cu Unirea Dej”, a declarat Florin Voinea, triplu cîştigător al trofeului cu Tomis Constanţa. „Sînt meciuri foarte importante pentru că vrem să cîştigăm din nou Cupa României, ca şi în anii trecuţi. De aceea, partidele cu Unirea Dej trebuie tratate cu multă atenţie, mai ales că jucăm cu ei de trei ori în patru zile. Sper să înregistrăm aceleaşi rezultate ca şi în decembrie 2006, cînd am jucat trei meciuri cu ei şi nu am pierdut nici un set”, spune Erkan Togan, care anul trecut a contribuit la realizarea eventului de către formaţia constănţeană.

Evident, gazdele pornesc cu prima şansă împotriva echipei care ocupă locul 7 în Divizia A1, însă Unirea Dej vine la Constanţa ca să-şi apere şansele şi să producă, dacă se poate, o mare surpriză. Cei doi experimentaţi voleibalişti ai Tomisului sînt conştienţi că, pe teren, diferenţa de valoare între echipe poate fi anulată prin dăruirea superioară a celor „mici”. „De ce avem uneori fluctuaţii în joc? Cred că din cauza modului în care am abordat adversarul. Am tratat puţin superficial acest campionat şi acest lucru s-a văzut: ne-au bătut nişte echipe mai slab cotate, nu contracandidate la primul loc. Trebuie să învăţăm din aceste înfrîngeri şi să abordăm fiecare adversar cît mai serios, pentru a nu mai avea astfel de probleme pe viitor”, crede Voinicu’, în timp ce Erkan a preferat să vorbească doar despre propria persoană: „Ca să mă refer la mine, cred că a fost vorba despre comunicarea cu ridicătorii. Am discutat de mai multe ori aceste probleme cu Sergiu şi cu Miki, ridicătorii noştri, pentru a găsi nişte soluţii. Cred că avem nevoie de mai mult exerciţiu la antrenament, pentru ca lucrurile să revină la normal”.

Tomis are întreg lotul valid, iar antrenorul Stelio De Rocco spune că nu va face schimbări în echipă: „Vor fi schimbări puţine faţă de jocul cu cei din Zalău. Probabil că Tănăsescu va reveni pe postul de libero, chiar dacă am fost mulţumit de Mihăilă în meciul de sîmbătă. Filozofia mea este că toţi jucătorii din lot trebuie să fie pregătiţi să intre pe teren în orice moment. Ne pregătim să jucăm săptămîna aceasta trei meciuri în patru zile, în play-off se va juca tot în acest sistem, cu două meciuri în zile consecutive, aşa că trebuie să fim gata pentru aşa ceva, iar jucătorii să fie toţi în formă optimă”.