Voleibaliştii constănţeni pleacă astăzi în Olanda

Club Volei Municipal Tomis Constanţa va disputa mîine seară, cu începere de la ora 21.00, ora României, o partidă crucială pentru viitorul echipei. Unul dintre obiectivele acestui sezon, calificarea în Final Four, ceea ce echivalează cu accederea în semifinalele Top Teams Cup, poate fi realizat numai dacă voleibaliştii constănţeni vor elimina pe Orion Doetinchem. În tur, la Constanţa, a fost 3-1 pentru Tomis, însă cea mai importantă este victoria gazdelor, pentru că scorul nu are o prea mare valoare în condiţiile noilor reglementări introduse de CEV în sistemul de calificare. La egalitate de victorii pe ansamblul celor două manşe, echipele vor fi departajate printr-un set de baraj, care va începe imediat după meciul retur. Prin urmare, CVM Tomis conduce cu 1-0 la victorii şi are două şanse de calificare mai departe: succesul în meciul retur şi, în cazul unei înfrîngeri, cîştigarea setului de baraj.

Avantajată va fi echipa care va servi mai bine

Voleibaliştii constănţeni au definitivat ieri pregătirea meciului de la Doetinchem, iar astăzi efectuează deplasarea în Olanda. Antrenorii Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov au pus la punct ultimele detalii la antrenamentul de aseară, la care au participat toţi jucătorii din lot. “Trebuie să schimbăm cîte ceva în apărare, pentru că în meciul tur nu a funcţionat aşa cum ne-am dorit. Trebuie să forţăm mai mult serviciul, nu ca la Constanţa, pentru că echipa olandeză va avea pe teren propriu o preluare mai bună. Şi nu mă refer aici atît la forţa serviciului, cît la precizia şi la calitatea acestuia”, a declarat Jorge Cannestracci. Doi dintre cei mai experimentaţi jucători ai Tomisului, centrul Radu Began şi coordonatorul Sergiu Ilieş, sînt convinşi că Tomis va avea mult de muncă pentru calificare, dar şi optimişti în privinţa echipei care va juca în sferturi. “Sperăm să punem la punct ultimele detalii şi să aplicăm ceea ce trebuie în meci, ca să ne facem viaţa cît mai uşoară” - Radu Began. “Va fi un meci greu, dar important este ca noi să ne fructificăm atuurile noastre. Sper în primul rînd ca serviciul să funcţioneze mult mai bine şi să luptăm pînă la capăt” - Sergiu Ilieş.

Tomis va avea suporteri în sala din Doetinchem!

Delegaţia constănţeană pleacă în cursul dimineţii cu autocarul pînă în Bucureşti, apoi va ajunge cu avionul la Dortmund şi din nou cu autocarul, pus la dispoziţie de gazde, pînă la Doetinchem. Meciul retur din cadrul optimilor de finală ale Top Teams Cup va începe la ora locală 20.00, 21.00 ora României, iar voleibaliştii constănţeni vor efectua în această seară antrenamentul oficial în sala care va găzdui partida de miercuri. În lotul Tomisului nu există jucători indisponibili, astfel că antrenorii Jorge Cannestracci şi Milen Uzunov vor putea utiliza şi în Olanda formula care a oferit publicului constănţean superba victorie din meciul tur. De altfel, Tomis va fi susţinută în Olanda şi de un grup de suporteri, alcătuit din aproximativ 70 de persoane, care vor face deplasarea în acelaşi avion cu echipa. “Ne bazăm şi pe comunitatea turcă din Doetinchem, care ne va încuraja pe noi din tribune”, a declarat Bulent Cadîr, team-managerul echipei constănţene, care a asistat la meciurile din turneul de calificare, găzduit în luna decembrie de formaţia olandeză.