Voleibaliştii constănţeni pleacă azi la Botoşani

Spre deosebire de alţi ani, cîştigătoarea Cupei României la volei masculin va fi cunoscută foarte devreme, la numai o săptămînă de la startul oficial de sezon. Motivul: Federaţia Română de Volei organizează la Botoşani, pentru prima oară în România, un curs pentru 20 de candidaţi la titlul de arbitru internaţional, iar aceştia vor susţine proba practică la meciurile din Cupa României. Turneul masculin debutează miercuri şi se va încheia sîmbătă, iar cel feminin începe vineri şi se termină marţi. Deţinătoare a trofeului din 2005, CVM Tomis Constanţa va încerca să cîştige competiţia pentru a şasea oară consecutiv şi să-şi adjudece ambele trofee decernate în 2009, atît cel pentru ediţia 2008-2009, cît şi cel pentru 2009-2010! Voleibaliştii constănţeni vor face astăzi deplasarea spre Nordul Moldovei, urmînd ca mîine să se antreneze în sala care va găzdui competiţia. Din lot vor face parte 14 jucători, ultimul venit, Răzvan Parpală, fiind bolnav. El era oricum al treilea coordonator al echipei, odată cu rezolvarea actelor pentru Firpo şi Despotovski. De altfel, problema legitimării jucătorilor străini la Tomis este rezolvată aproape în totalitate, singurul fără drept de joc, pînă aseară, fiind cubanezul Hernandez. „Situaţia lui este puţin mai complicată, pentru că actele sale nu merg la federaţia cubaneză, ci la CEV (n.r. - Confederaţia Europeană de Volei). Aşteptăm ca documentele să ajungă înapoi la Bucureşti şi să-l putem legitima”, a explicat directorul sportiv Milen Uzunov. Tomis este pregătită deja să joace fără Hernandez, care a fost titular în meciurile amicale din presezon. La Buzău, în primul meci de campionat, cubanezul a fost suplinit cu succes de Macovei, la victoria obţinută cu 3:0 de constănţeni. „Echipa din Buzău nu avea cum să ne pună probleme, ţinînd cont de diferenţa de valoare dintre loturile nosatre”, a declarat Radu Began, căpitanul echipei campioane. „Ne aşteptam ca meciul de la Buzău să fie facil, chiar dacă şi noi am avut ceva emoţii, pentru că am jucat cu un nou coordonator, cu care făcusem doar un antrenament. A fost bine pentru meciul de debut, ţinînd cont de lotul restrîns cu care am mers la Buzău. Sper să urmeze şi alte victorii, cu care să ne menţinem supremaţia pe plan naţional”, a spus şi Florin Voinea.