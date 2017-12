Voleibaliştii constănţeni, premiaţi pentru medaliile cucerite la Izmir

Sîmbătă după-amiază, Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa a organizat premierea voleibaliştilor de la CVM Tomis, care, în urmă cu o săptămînă, au ocupat locul 3 în turneul final al Cupei Challenge. „Elena Frîncu şi echipa ei vă mulţumesc pentru această medalie de bronz, pe care aţi cîştigat-o pentru Constanţa şi pentru România”, a spus directorul DSJ, invitînd apoi pe ministrul Tineretului şi Sportului, Monica Iacob-Ridzi, şi pe prefectul judeţului Constanţa, Liviu Brăiloiu, să efectueze premierea. În total, jucătorii, antrenorii şi oficialii clubului constănţean au primit suma de 20.000 de lei. „Este zi specială şi pentru MTS, şi pentru mine personal, pentru că am ocazia să mă bucur alături de dv. de performanţa pe care aţi obţinut-o, dar şi pentru că am ocazia să premiez băieţi! Pînă acum am premiat mai mult fete şi mă întrebam cum se face că fetele obţin rezultate mai bune, dar băieţii din Constanţa mi-au demonstrat că se poate şi altfel. Le urez mult succes în continuare! Le mulţumesc şi sponsorilor de aici din Constanţa, fără de care aceste performanţe nu ar fi existat. Vă spun sincer, mi-ar fi plăcut şi mie să joc volei cînd eram copil, dar nu am crescut prea mult în înălţime, asta e…”, a declarat Monica Iacob-Ridzi. „Felicitări pentru această performanţă, este rezultatul muncii dumneavoastră, jucători şi antrenori, dar şi al echipei din spatele dumneavoastră, conducători şi sponsori”, a spus Liviu Brăiloiu. „Ne-a făcut plăcere să o primim pe doamna ministru în rîndul nostru şi sper ca dînsa să schimbe cîte ceva în organizarea ministerului, în modul cum este văzut sportul în România”, a declarat Sorin Strutinsky, preşedintele CVM Tomis. „Este o onoare pentru club, pentru constănţeni şi, de ce nu, pentru români faptul că formaţia noastră a obţinut această performanţă în Cupa Challenge. CVM Tomis demonstrează de la an la an că poate din ce în ce mai mult. Asta arată o implicare foarte bună a celor care sînt în spatele acestui club, a jucătorilor în teren, arată un management performant al clubului. Eu sînt convins că dacă o ţinem tot aşa vom ajunge sus în Cupele Europene şi poate, de ce nu, vom cuceri cît de curînd un trofeu european”, a afirmat Eduard Martin, vicepreşedintele CVM Tomis. „Ne bucurăm pentru că munca acestor jucători este recunoscută şi răsplătită. Sîntem onoraţi că aici sînt prezenţi doamna ministru şi alţi demnitari ai oraşului”, a spus Stelio De Rocco, antrenorul principal al echipei.

Din partea clubului constănţean, Monica Iacob-Ridzi a primit un buchet de trandafiri, precum şi un fanion al clubului, un tricou al căpitanului Radu Began, un fular, o mapă, un calendar şi alte materiale promoţionale cu sigla echipei, dar şi cel mai preţios suvenir al formaţiei de pe Litoral: fotografia făcută la Izmir, după premierea cu medaliile de bronz, frumos înrămată!