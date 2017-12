Voleibaliştii de la Tomis au plecat la Zalău

În primul meci de campionat jucat în 2009, CVM Tomis Constanţa a cîştigat, pe teren propriu, în faţa echipei de pe locul 3 al clasamentului, Dinamo Bucureşti, cu scorul de 3-1. A fost primul set cedat la Constanţa de campioni, în actuala ediţie a Diviziei A1 la volei masculin, dinamoviştii putîndu-se lăuda că au cîştigat trei din cele patru seturi pierdute de Tomis în 14 etape, celălalt fiind adjudecat de Explorări Baia Mare. Victoria constănţenilor s-a conturat mai greu decît o arată scorul, gazdele acuzînd oboseala drumului de întoarcere din Belgia. „A fost un meci foarte greu, dar bine că am cîştigat, chiar dacă am pierdut un set. S-a simţit un pic oboseala, dar noi sîntem obişnuiţi cu ritmul acesta. Sper să ne recuperăm cît mai repede, pentru că mai avem multe meciuri grele de jucat”, a declarat Radu Began, căpitanul formaţiei constănţene. „Ştiam că este o mare rivalitate între Tomis şi Dinamo, de aceea a fost aşa de multă tensiune pe teren. Echipa noastră a fost şi puţin obosită, după problemele pe care le-am avut la întoarcerea din Belgia. Cred că am avut o evoluţie decentă, ţinînd cont de condiţii”, consideră un alt centru al Tomisului, canadianul Steve Brinkman. „Mă bucură cu atît mai mult această victorie, cu cît a fost obţinută în condiţiile pe care le cunoaşteţi. Am făcut multe greşeli, atît pe plan mental, cît şi fizic, greşeli pe care nu le facem în mod normal. Sînt fericit pentru această victorie, iar acum toată lumea are nevoie de odihnă!”, a spus şi antrenorul principal Stelio De Rocco.

Voleibaliştii constănţeni nu au prea mult timp de odihnă, pentru că în următoarele patru săptămîni vor susţine nouă partide! Vor fi meciuri de campionat în fiecare sîmbătă şi partide în Cupa României şi GM Capital Challenge Cup la mijlocul săptămînii. Tomis va debuta săptămîna aceasta în actuala ediţie a Cupei României, urmînd să întîlnească, în dublă manşă, echipa Remat Zalău. Turul este programat mîine, de la ora 17.00, în deplasare, iar returul miercurea viitoare, la Constanţa. Jucătorii de pe Litoral au plecat ieri dimineaţă spre Ardeal şi au înnoptat la Buşteni, acolo unde aseară au efectuat şi un antrenament. Delegaţia constănţeană va ajunge în Zalău astăzi, iar seara se vor acomoda cu sala care va găzdui meciul de cupă. CVM Tomis va rămîne la Zalău pînă duminică, pentru că în viitoarea etapă de campionat, sîmbătă, de la ora 17.00, va întîlni tot Rematul! În drumul de întoarcere la Constanţa, campionii vor juca şi restanţa cu Unirea Dej, din etapa a 14-a, partida fiind reprogramată pentru duminică, de la ora 12.00.