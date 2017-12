Voleibaliştii români, a doua oară consecutiv în Final Four

Naţionala de volei masculin a României a reuşit pentru a doilea an consecutiv să se califice în Final Four-ul Ligii Europene. Tricolorii au reuşit să câştige Grupa C cu un punct avans faţă de Slovacia, formaţie pe care o vor întâlni şi sâmbătă, în semifinala turneului final. Opt victorii şi patru înfrângeri este bilanţul formaţiei noastre, care au învins Turcia de patru ori, iar cu Slovacia şi Belarus au împărţit “frăţeşte” punctele.

Înainte de Final Four, selecţionerul Stelian Moculescu a făcut o scurtă analiză a evoluţiei tricolorilor în faza grupelor. „Cred că am reuşit o Ligă Europeană foarte bună, mai ales că am avut în grupă echipe calificate la Campionatul European, ca Turcia şi Slovacia. A mai fost şi Belarus, cu jucători având calităţi fizice enorme, dar care sunt foarte tineri, o echipă cu mare viitor dacă va progresa din punct de vedere tehnic. Nu speram la câştigarea grupei înainte de începerea competiţiei, însă băieţii au jucat foarte bine. Din păcate, acum, la sfârşit, unii au probleme, pentru că au jucat cam mereu aceiaşi şase oameni. Au probleme cu genunchii, cu spatele, de aceea i-am şi odihnit în al doilea meci cu Belarus”, a explicat Moculescu. „Ţinând cont că atunci când s-au anunţat grupele toată lumea ne vedea cu ultima şansă în această grupă, bănuiesc că toată lumea a rămas surprinsă plăcut de această performanţă - locul 1. Mă bucur şi sper că am reuşit să le schimbăm puţin mentalitatea multor oameni de volei din România. Aş vrea să nu mai fie aşa de sceptici şi să nu mai privească voleiul masculin ca având ultima şansă la competiţiile la care participă. Sunt foarte mulţumit pentru că doar noi ştim cât de grele au fost cele 12 meciuri din grupă. Mai ales că sunt câţiva jucători, ca mine sau ca Gontariu, care venim după campionate foarte grele. Am ajuns la naţională după numai o săptămână de pauză, am început iar pregătirea, cu alte obiective de îndeplinit - nu e deloc uşor şi prea puţini cunosc lucrul acesta. Este extraordinar să ştii că nu joci degeaba până la sfârşit, cum ar fi fost dacă eram ieşiţi din cursa pentru Final Four”, a declarat căpitanul naţionalei, Bogdan Olteanu.

După turneul final de la Kosice, tricolorii vor intra în vacanţă până pe 4 august, când se vor reuni pentru a pregăti următorul obiectiv al anului 2011: calificările pentru Jocurile Olimpice de anul viitor. România va întâlni Olanda într-o dublă manşă tur-retur, programată pe 27 august (acasă) şi 3 septembrie. Programul tricolorilor va fi şi mai încărcat dacă reuşi să câştige Liga Europeană. În acest caz, ei vor ajunge în calificările pentru Liga Mondială, unde ar putea întâlni mai întâi Canada, apoi Portugalia sau Puerto Rico!