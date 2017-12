Voleibaliştii români au pierdut toate meciurile jucate în Slovacia

Echipa naţională de volei masculin a României a încheiat fără să cîştige vreun set primul turneu contînd pentru grupa preliminară A din cadrul Campionatului European 2009, turneu disputat la Poprad (Slovacia). „Am pornit la drum cu un optimism, probabil, exagerat şi am constatat că speranţele noastre au fost în van. Nu am luat nici un set şi asta e dureros. Am căzut inexplicabil la punctul 16-17, aproape în fiecare set”, a declarat selecţionerul Marius Botea. După 0-3 în prima zi, cu Ucraina, România a cedat, sîmbătă, în partida cu Slovacia, cu 0-3 (18-25, 20-25, 25-27), şi duminică, în faţa Cehiei, tot cu 0-3 (22-25, 17-25, 19-25). Formula de start în meciul de sîmbătă a fost: Dascălu - Lică, Stancu, Birău, Olteanu, Pereu şi libero Feher. În setul 3, Andrieş a intrat în locul lui Dascălu şi Macovei în locul lui Birău. Au mai jucat: Voinea şi Gontariu. Duminică, sextetul de start a fost: Andrieş - Lică, Stancu, Macovei, Voinea, Olteanu şi libero Feher. Au mai jucat Dascălu şi Gontariu, în timp ce Birău şi Pereu au acuzat uşoare accidentări şi au fost menajaţi. Alte rezultate: Slovacia - Cehia 3-1; Cehia - Ucraina 3-1. Voleibaliştii români se întorc astăzi din Slovacia şi vor rămîne la Ploieşti, în cantonament. Marţi şi miercuri sînt programate două antrenamente, iar joi este prevăzută plecarea în Cehia, pentru ultimul turneu al Grupei A, cel de la Plzen.