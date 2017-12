Voleibaliştii români au plecat în Germania

Echipa naţională de volei masculin a României a plecat, ieri, la Friedrichshafen, unde va efectua ultimul stagiu de pregătire înaintea turneului de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor. Lotul deplasat în Germania cuprinde 14 jucători: Bartha şi Ghimeş - coordonatori; Gontariu, Lică şi Dumitrache - universali; Began, Stancu, Laza şi Spînu - centri; Olteanu, Voinea, Bălhăceanu şi Badea - extreme; Feher - libero. Dintre aceştia, doar 12 vor face deplasarea în Serbia, la turneul programat în perioada 14-16 august şi la care vor mai participa Spania, Serbia şi Estonia. Voleibaliştii români se vor pregăti chiar în oraşul selecţionerului Stelian Moculescu, acolo unde activează echipa de club antrenată de acesta, VfB Friedrichshafen, campioana Germaniei. Stagiul de pregătire se va încheia în jurul datei de 5 august, după care naţionala se va întoarce în România, dar nu înainte de a face o escală în Slovenia, pentru două sau trei partide amicale cu naţionala ţării gazdă. Meciurile vor avea loc la Maribor, între 7 şi 9 august.

Vacanţă la Paris pentru Began şi Voinea

În lotul pe care se bazează Stelian Moculescu şi Mircea Dudaş au fost reţinuţi şi doi componenţi ai formaţiei constănţene CVM Tomis, Radu Began şi Florin Voinea. Cei doi s-au aflat în vacanţă timp de două săptămîni, după “dubla” cu Grecia de la Constanţa, contînd pentru Liga Europeană. „A fost o vacanţă frumoasă, dar prea scurtă! Am vizitat două capitale europene, Paris şi Londra, a fost foarte frumos, dar acum ne apucăm din nou de treabă. Vrem să facem aceeaşi figură frumoasă ca şi la turneele precedente de calificare la Mondiale. Vom încerca să ajungem la turneul final, dar sîntem conştienţi că adversarii vor fi de un cu totul alt calibru decît cei întîlniţi pînă acum”, a declarat Florin Voinea. „Am fost cîteva zile la Paris, cu soţia, în acelaşi timp cu Voinicu’, apoi am stat acasă cu băiatul meu, că destul am fost plecat în această vară. Acum începem o nouă perioadă de pregătire şi vom vedea ce va fi. Oricum, mergem în Serbia cu gîndul să jucăm cît mai bine şi să nu ne facem de rîs”, a spus şi Radu Began.