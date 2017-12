Voleibaliştii români continuă cursa de calificare la Mondiale

România s-a impus de o manieră categorică în primul turneu preliminar contînd pentru calificarea la Campionatul Mondial de volei masculin din 2010. Formaţia pregătită de Stelian Moculescu a obţinut trei victorii din tot atîtea posibile şi dă speranţe iubitorilor acestui sport că vor vedea din nou o naţională masculină puternică. După 3-2 cu Ungaria şi 3-0 cu Austria, tricolorii au bifat, aseară, încă un succes cu 3-0, în faţa jucătorilor din Bosnia-Herţegovina. Românii au condus aproape în permanenţă pe tabela de marcaj, cu excepţia începutului de set secund, cînd ex-iugoslavii au avut 3-1. Scorul pe seturi a fost 25-21, 25-20, 25-21, iar partida a durat nu mai puţin de o oră şi 44 de minute! Asta pentru că în ultimul set s-au petrecut incidente în sala din Viena, iar jocul a fost întrerupt circa 20 de minute după ce suporterii bosniaci au aruncat cu sticle de bere şi cutii de suc pe podeaua sălii. Formula de start a tricolorilor a fost aceeaşi ca în partida cu Austria: Dascălu - Gontariu, Began, Stancu, Olteanu, Borota şi libero Feher. Dintre cele cinci rezerve, a intrat doar Lică, la schimbări tactice în seturile 2 şi 3.

“Stelian Moculescu a schimbat radical jocul echipei naţionale”

România s-a clasat pe primul loc în turneul de la Viena şi a obţinut calificarea pentru al doilea tur preliminar, care se va disputa în luna mai, în Grecia. Adversarele tricolorilor vor fi Grecia, Portugalia, Slovenia şi Danemarca, iar primele trei clasate vor juca în faza grupelor. „Se vede o schimbare la echipa naţională, odată cu venirea noului antrenor, dar mai avem destul de lucru. Mă bucur şi că am revenit la lotul naţional şi echipa a cîştigat! Cred că ne mişcăm bine, ţinînd cont că este o formulă nouă de echipă şi că avem puţine antrenamente împreună”, a spus Radu Began, căpitanul Tomisului, titular în formaţia noastră la toate partidele. „A fost un turneu important, în care am avut unele dificultăţi la meciul cu Ungaria, dar în celelalte două partide ne-am impus clar jocul. Cred că venirea domnului Moculescu a adus o schimbare radicală în joc şi în organizare. Sîntem bucuroşi să avem pe bancă unul dintre cei mai buni antrenori din lume”, a declarat Sergiu Stancu. „Am reuşit un turneu foarte bun, dacă ne gîndim că echipa naţională a plecat la un nou drum şi nu s-a pus presiune pe rezultate. Un merit important îl are antrenorul Stelian Moculescu, care a reuşit să gestioneze bine situaţia existentă la echipa naţională. Nu aş vrea să fac remarcări dintre jucători, toţi au evoluat impecabil”, a concluzionat Mircea Dudaş, managerul reprezentativei României.

Rezultatele înregistrate în turneul de la Viena - sîmbătă: ROMÂNIA - Ungaria 3-2 (20-25, 25-21, 25-17, 25-27, 16-14); Austria - Bosnia-Herţegovina 3-0 (25-21, 25-21, 25-22); duminică: Ungaria - Bosnia-Herţegovina 2-3 (25-21, 25-18, 21-25, 16-25, 11-15); ROMÂNIA - Austria 3-0 (25-23, 25-22, 25-20); luni: ROMÂNIA - Bosnia-Herţegovina 3-0 (25-21, 25-20, 25-21). Partida Austria - Ungaria s-a disputat după închiderea ediţiei. Indiferent de rezultatul acestui joc, România a ocupat primul loc în grupă şi s-a calificat în faza a doua a preliminariilor.

Clasament

1. ROMÂNIA 3 3 0 9:2 6

2. Bosnia-Herţegovina 3 1 2 3:8 4

3. Austria 2 1 1 3:3 3

4. Ungaria 2 0 2 4:6 2