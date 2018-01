Voleibaliştii români vizează cel puţin o victorie la Riga

Naţionala de volei masculin a României pregăteşte săptămîna aceasta meciurile cu Letonia, din etapa a treia a Ligii Europei, programate sîmbătă şi duminică la Riga, de la ora 17.30. Fără victorie în primele patru partide jucate, “tricolorii” speră că în jocurile din acest weekend vor sparge gheaţa şi vor obţine primul lor succes în Euroligă. „Important este că jucăm din ce în ce mai bine. Sper ca în Letonia să reuşim şi noi măcar o victorie”, a declarat constănţeanul Radu Began, susţinut şi de Florin Voinea, colegul său de la CVM Tomis: „Se anunţă alte două meciuri foarte grele, mai ales că anul trecut ne-au bătut de două ori în preliminarii. Din cîte ştiu, şi Letonia este o echipă în formare, la fel ca noi, de aceea o victorie a noastră nu ar constitui o surpriză!”

Cei doi proaspeţi campioni naţionali încă mai regretă că România nu a reuşit măcar un succes la Poprad. „Slovacia este o formaţie puternică, cu mulţi jucători consacraţi, care evoluează pentru echipe valoroase. Însă şi noi am crescut de la meci la meci, se vede o relaţie mai bună între jucători, ne mai omogenizăm şi noi... Cred că am fi cîştigat în primul meci, cu puţină şansă, la 1-1, cînd am pierdut setul al treilea cu 36-34. Au luat ei setul maraton, au căpătat încredere, iar moralul nostru a scăzut şi a fost greu să mai întoarcem rezultatul” - Florin Voinea. „Slovacia era o echipă de bătut! Nu se aşteptau la o replică aşa de bună din partea noastră, dar s-a întîmplat ceva în setul acela, am ratat la 1-1 şi au luat ei primul meci. În al doilea, ne-au ciupit arbitrii în primul set şi asta a fost. Nu mi s-au părut extraordinari, cred că turcii sînt peste ei, mai ales la serviciu” - Radu Began.

Reveniţi din Slovacia luni după-amiază, voleibaliştii pregătiţi de Giani Creţu şi Dorel Ştefan au la dispoziţie doar trei zile pentru antrenamente, pentru că vineri dimineaţă este programată plecarea la Riga! Din lotul pentru Riga ar putea face parte şi extrema Ionuţ Harbuz, de la Dinamo, pentru că utilizarea lui Roman şi Bobeanu rămîne în continuare sub semnul întrebării.