Voleibaliştii Tomisului, lăudaţi de selecţioner

CVM Tomis Constanţa a obţinut sâmbătă, în Sala Sporturilor, a 7-a victorie din acest campionat, 3:0 cu Unirea Dej în etapa a 8-a a Diviziei A1 la volei masculin. Cu o singură înfrângere, Tomis este abia a treia în clasament, cu 19 puncte, după Remat Zalău (23p) şi VCM Piatra Neamţ (20p). Cele două formaţii, alături de Explorări Baia Mare (locul 5 în clasament), sunt singurele care au luat puncte în acest sezon formaţiei constănţene: Remat a câştigat cu 3:1, iar nemţenii au cedat cu 2:3, ca şi Baia Mare. Nu acelaşi lucru l-a reuşit şi Unirea Dej, formaţie împotriva căreia, în ultimele trei meciuri de campionat, constănţenii nu izbutiseră să cucerească toate cele trei puncte. Unirea a evoluat slab la Constanţa, punând probleme gazdelor doar în primul set. „Ştiam că Dejul ne poate pune probleme, a mai jucat bine la Constanţa, dar astăzi (n.r. - sâmbătă) noi am fost mai buni şi am luat toate cele trei puncte”, a declarat după meci voleibalistul constănţean Florin Voinea. „Anul trecut am jucat cu ei trei meciuri, toate câştigate cu 3:2 (n.r. - în campionat şi în semifinala Cupei României). Am pierdut multe puncte şi asta ne-a costat. Anul acesta am abordat meciul mult mai serios şi asta s-a văzut”, a adăugat Andrei Spînu. În etapa viitoare a Diviziei A1, sâmbătă, CVM Tomis va juca în deplasare cu CSM Bucureşti.

STELIAN MOCULESCU A VIZIONAT MECIUL DE LA CONSTANŢA. Surpriză sâmbătă, în Sala Sporturilor din Constanţa. La meciul Tomis - Unirea a asistat şi selecţionerul echipei naţionale, Stelian Moculescu, antrenorul principal al campioanei Germaniei, VfB Friedrichshafen. „Am avut un weekend liber, pentru că în Germania campionatul a fost întrerupt pentru meciurile echipei naţionale. Am profitat şi am venit în România să văd două jocuri foarte interesante. La prânz am văzut Dinamo cu Zalău, după care m-am suit în maşină şi am venit la Constanţa, pentru Tomis cu Dej. Dinamo a jucat foarte bine, neavând nimic de pierdut, iar Zalăul i-a subestimat puţin şi la un moment dat meciul a fost foarte strâns. În cele din urmă, valoarea şi-a spus cuvântul (n.r. - Zalăul s-a impus cu 3:2, la Bucureşti, după ce a fost condusă cu 2:1). La Constanţa mi-a plăcut că am văzut mulţi românaşi pe teren. Dragoş (n.r. - Pavel) a jucat cu multă dezinvoltură, mai puţin crispat ca altădată. Spînu şi-a revenit, este pe o pantă ascendentă, iar pe restul îi ştiam. Veşti bune, zic eu, pentru echipa naţională. Sunt foarte mulţumit”, a declarat Moculescu.