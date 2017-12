Voleibaliştii Tomisului pleacă astăzi la Zalău

Pentru a evita oboseala, jucătorii de la CVM Tomis Constanţa vor parcurge în două zile drumul spre Zalău, acolo unde duminică, de la ora 18.00, vor juca împotriva formaţiei locale Remat în etapa a 7-a a Diviziei A1 la volei masculin. Astăzi, constănţenii vor înnopta la Tg. Mureş, acolo unde în această seară vor efectua şi un antrenament. Distanţa Tg. Mureş - Zalău va fi parcursă în cursul zilei de sâmbătă.

Derby-ul campionatului va opune singurele echipe din Divizia A1 care nu au pierdut vreun meci în acest sezon, însă una dintre ele nu se va mai putea lăuda cu invincibilitatea după această partidă. Cele două puncte în plus din clasament ale sălăjenilor şi prestaţiile din Liga Campionilor îi recomandă pe jucătorii de la Remat ca favoriţi în această partidă, mai ales că vor fi şi gazde. „Remat este o echipă cu jucători valoroşi, care an de an au jucat în Champions League şi acest lucru se vede. Va fi un meci dificil, mai ales că ei vor fi gazde, dar eu cred că Tomis va avea un cuvânt greu de spus în acest campionat şi cu toţii ne gândim doar la câştigarea titlului naţional”, a spus Florin Voinea, extrema Tomisului. „Suntem nerăbdători să jucăm împotriva Zalăului, este cel mai important meci de până acum şi adevăratul test al echipei noastre. Maiyo va reveni în echipă şi eu cred că va juca foarte bine. Trebuie să încercăm cei care intrăm pe teren să facem un meci cât mai bun şi să câştigăm la Zalău”, a declarat şi centrul Andrei Spînu.

STELIŞTII CONSIDERĂ REMAT FAVORITĂ. Steaua Bucureşti este echipa care a întâlnit în acest campionat ambele protagoniste ale derby-ului de la Zalău, pierzând de fiecare dată cu 0:3: acasă cu Remat şi la Constanţa cu Tomis. „Cu lotul complet, Constanţa este mult peste Remat. Cu lotul de astăzi (n.r. - sâmbăta trecută), nu ştiu dacă ar conta în faţa Zalăului. Însă campionatul este lung, iar sistemul de desfăşurare avantajează echipele cu o bancă de rezerve mai lungă. Din ceea ce am înţeles, banca Tomisului va fi destul de lungă”, a declarat George Grigorie, antrenor secund la Steaua, după meciul Tomis - Steaua 3:0, disputat sâmbăta trecută la Constanţa. „Echipele sunt aproximativ de aceeaşi valoare, însă există diferenţe între ele. Constanţa are un antrenor foarte bun, care ştie cum să aleagă tactica de joc. Zalăul are o forţă mai mare de atac şi evoluează cu mai multă energie. Abia aştept să văd meciul direct dintre cele mai bune echipe din România, la ora actuală”, a adăugat jucătorul stelist Ivan Todorovic.