Voleibaliştii Tomisului pregătesc startul oficial de sezon

Au mai rămas cîteva zile pînă cînd se va da startul în Campionatul Naţional de volei masculin, Divizia A1. Cîştigătoarea ultimelor trei ediţii ale întrecerii interne, Club Volei Municipal Tomis Constanţa, va susţine prima partidă oficială din această toamnă în deplasare, la Buzău, contra formaţiei locale Dacia. Meciul este programat sîmbătă, de la ora 16.30, în Sala Sporturilor din Buzău. După această etapă inaugurală, campionatul se va întrerupe timp de două săptămîni, pentru a face loc desfăşurării Cupei României. A doua competiţie internă va avea în 2009-2010 un alt sistem de stabilire a cîştigătoarei, urmînd să se dispute într-o singură localitate, Botoşani, pe durata a patru zile, în perioada 14-17 octombrie. „Chiar dacă nu am atins încă un maximum al exprimării în teren, consider că am ajuns la un nivel suficient de ridicat pentru a aborda Cupa României cu încredere şi să o cîştigăm. Este unul dintre obiectivele clubului nostru, iar Tomis poate fi considerată ca o specialistă a acestei competiţii, pe care a cîştigat-o în ultimii cinci ani”, a declarat Mircea Dudaş, antrenorul secund al Tomisului. Cupa României la volei masculin va debuta miercurea viitoare, cu un prim tur de la care sînt exceptate reprezentantele României în Cupele Europene, CVM Tomis Constanţa, Dinamo Bucureşti, Remat Zalău şi Explorări Baia Mare. Began şi compania vor susţine primul meci pe 15 octombrie, de la ora 18.00, cu învingătoarea disputei din optimi dintre SCM U. Craiova (echipă nou promovată) şi Steaua Bucureşti. În semifinală, pe 16 octombrie (ora 14.00), constănţenii ar putea întîlni, dintre capii de serie, pe Remat Zalău, echipă care este favorită în faţa Universităţii Cluj sau a lui Torpi Tg. Mureş. Finala competiţiei va avea loc pe 17 octombrie, de la ora 16.00.