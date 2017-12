Voleibaliştii tricolori, aproape de Final Four

Anul trecut, naţionala de volei masculin a României se califica în premieră pentru turneul final al Ligii Europene. La Guadalajara (Spania), tricolorii au jucat cu Portugalia (în semifinală) şi Turcia (în finala mică), dar au pierdut de fiecare dată, cu 2:3. În 2011, selecţionata pregătită de Stelian Moculescu are din nou şanse mari să ajungă în Final Four, chiar dacă este mult mai greu decât în 2010. Numărul de grupe ale competiţiei a crescut de la 2 la 3, astfel că doar o echipă de pe locul secund va obţine calificarea, cu condiţia ca Slovacia, gazda turneului final, să ocupe locul 1 în grupa sa.

La ora actuală, România este prima în Grupa C, în care Slovacia ocupă locul 2. Diferenţa între cele două echipe este de trei puncte: 1. România 18p, 2. Slovacia 15p, 3. Belarus 10p, 4. Turcia 5p. Foarte probabil, primul loc în grupă va fi tranşat la sfârşitul acestei săptămâni, în Slovacia, când cele două echipe se vor întâlni la Levice (sâmbătă şi duminică, ora 20.00). „Grupa nu este încă decisă, pentru că noi trebuie să câştigăm cel puţin un meci în Slovacia şi unul acasă cu Belarus (n.r. - în ultima rundă), dar apoi vom depinde şi de ce o să mai facă Slovacia”, a declarat selecţionerul Stelian Moculescu.

TURCII AU LĂUDAT NAŢIONALA ROMÂNIEI. La sfârşitul săptămânii trecute, România a obţinut o dublă victorie în faţa Turciei, ambele meciuri jucate la Constanţa, în Sala Sporturilor, terminându-se cu scorul de 3:0. „România are o echipă mult mai experimentată şi s-a impus pe merit. Noi avem în lot mulţi tineri, care nu au reuşit să ţină ritmul pe toată durata partidei. În meciul al doilea am încercat un jucător de 20 de ani pe postul de universal (n.r. - Minici), dar el nu are prea multă experienţă. Mai avem mult de muncă pentru a crea automatismele necesare în joc. A fost important că jucătorii tineri au căpătat experienţă în aceste două meciuri jucate contra unei formaţii de valoare”, a declarat selecţionerul Veljko Basic. „Ne-am acomodat foarte greu cu sala de joc, luminile în special erau amplasate diferit faţă de modul cum eram noi obişnuiţi. Pare o scuză acum, după cele două înfrângeri, dar la preluare toţi am avut probleme să vedem mingea! În plus, România are un serviciu foarte bun şi asta s-a văzut în meciurile de pe teren propriu. De la preluarea slabă, totul a mers prost, mai ales atacul. Am căzut psihic, nu am putut servi corect, ceea ce ne-a afectat şi blocajul, a fost o reacţie în lanţ. Per ansamblu, România a jucat disciplinat în toate compartimentele, a greşit puţin şi a câştigat clar chiar şi meciuri în care noi am stat mai bine ca ei la capitolul blocaj. Îi felicit pe români şi le urez mult succes în continuare”, a spus Sinan Cem Tanik, căpitanul naţionalei Turciei.