Voleibalistul canadian Stephen Gotch s-a îndrăgostit de... Constanța

Așa cum s-a întâmplat în ultimele sezoane, campioana României la volei masculin, CVM Tomis Constanța, a schimbat mulți jucători din lotul cu care a abordat sezonul precedent. Pentru campionatul următor, gruparea constănțeană a transferat șase „stranieri”, dintre care patru bulgari, un sârb și un canadian. Ultimul, extrema Stephen Gotch, este al patrulea voleibalist din „Țara Arțarului” care îmbracă tricoul Tomisului, după Steve Brinkman (2008-2009), Toontje Van Lankvelt și Louis-Pierre Mainville (ambii în turul sezonului 2009-2010). Să nu-l uităm și pe antrenorul Stelio De Rocco, și el tot canadian, care a condus echipa din Constanța în perioada iulie 2007 - februarie 2010.

UN ADEVĂRAT GLOBE-TROTTER!

Gotch poate fi considerat un adevărat globe-trotter! Până la 29 de ani, el a jucat pentru echipe din Canada, Italia, Turcia, Grecia, Franța, Libia, Elveţia și Belgia! În sezonul trecut, Gotch a fost adversar al Tomisului în Grupa A din Liga Campionilor, jucând pentru formația din Lugano. „Știam de Constanța încă din sezonul trecut, când jucam pentru Lugano și ne-am întâlnit în Liga Campionilor. Tomis ne-a bătut cu 3:0 atunci și am constatat ce echipă bună este aici. De aceea, când am primit oferta de a juca în România nu am ezitat să accept”, a declarat noua extremă a Tomisului, care s-a îndrăgostit imediat de Constanța: „Îmi place orașul Constanța și mă bucur că am prins și câteva zile cu vreme călduroasă. Știam de la prima mea vizită că este un oraș frumos, iar acum am posibilitatea de a-l cunoaște mai bine”.

BRINKMAN I-A POVESTIT DESPRE TOMIS CONSTANȚA

Gotch a aflat mai multe detalii despre noua sa echipă de la Brinkman, centrul alături de care a jucat în Grecia, la Panachaiki Gymnastiki Enosi, în sezonul 2013-2014. „Am auzit de Stelio de Rocco și îi cunosc bine pe cei doi fii ai lui, Jason și Mike, care sunt amândoi jucători de volei. Cu Steve Brinkman mă cunosc foarte bine, pentru că am fost coechipieri la echipa națională și în Grecia, la Panachaiki”.

Evident, în condițiile în care la Constanța sunt mereu obiective ambițioase, canadianul speră să le atingă alături de noii săi colegi. „Îmi doresc să avem cât mai mulți suporteri în tribune, pentru că noi jucăm pentru ei. Eu și coechipierii mei vrem să cucerim titlul de campioni cu Tomis și celelalte trofee interne. Din păcate, nu am jucat meciuri de verificare până acum, dar vom încerca să ne intrăm în formă până debutăm în Liga Campionilor și să depășim faza grupelor, la fel ca anul trecut. Există posibilitatea ca evoluțiile bune ale echipei în Liga Campionilor să constituie o trambulină și pentru noi, ca jucători, către cluburi mai valoroase din Europa sau de pe alte continente. Prefer să o luăm însă pas cu pas și să vedem ce se întâmplă”, a precizat Gotch.

SUPORTER AL „ARȚARILOR” LA RUGBY

Noul jucător al Tomisului, al cărui hobby este să cânte la chitară, este suporter al Canadei și la alte sporturi, cum este rugbyul. „Știu că la rugby se vor întâlni Canada și România. Este dificil pentru mine, acum joc în România, dar este evident că o să țin cu naționala Canadei în meciul direct de marți”, a declarat Gotch despre întâlnirea de la Cupa Mondială 2015.

