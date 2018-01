Voleiul pe plajă, în aşteptarea sezonului 2007

Comisia Naţională de Volei pe Plajă din cadrul Federaţiei Române de Volei a stabilit calendarul competiţional pe anul 2007. Sezonul intern va debuta la Mamaia, peste o săptămînă, la arena special amenajată pe plaja din faţa Hotelului “Flora”, iar al doilea turneu organizat la ţărmul mării va fi ediţia a II-a a Cupei „Aqua Magic”. Dar iată cum se prezintă programul competiţional al acestei veri - CALENDAR COMPETIŢII INTERNE: 12-17 iunie - FLORA, Mamaia - Campionatele Naţionale de seniori (Masculin şi Feminin); 26 iunie - 1 iulie: Turneu disponibil; 5-8 iulie: Turneu disponibil; 9-15 iulie - Oradea: Turneu junioare şi seniori; 19-21 iulie: Turneu disponibil; 24-29 iulie - Piatra Neamţ: Campionatele Naţionale de juniori şi cadeţi (Masculin şi Feminin); 1-5 august - FLORA, Mamaia: Cupa „Aqua Magic” (Masculin şi Feminin); 9-12 august: Turneu disponibil. CALENDAR COMPETIŢII INTERNAŢIONALE: 21-24 iunie - Bulgaria: Campionate Balcanice de seniori (Masculin şi Feminin); 12-15 iulie - Polonia: Campionatul Mondial Under 19 (Masculin şi Feminin); 19-22 iulie - Cehia: Campionatul European Under 18 (Masculin şi Feminin); 9-12 august - Albania: Campionatul Balcanic de juniori (Masculin si Feminin); 16-19 august - Cipru: Campionatul European Under 23 (Masculin şi Feminin); 30 august - 2 septembrie - Olanda: Campionat European Under 20 (Masculin şi Feminin); 5-8 septembrie - Italia: Campionatul European Under 21 (Masculin şi Feminin).