Volksbank, executată silit de Protecţia Consumatorului

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului (ANPC) a demarat executarea silită a unei bănci care încasat, în mod abuziv, comisioane de administrare de la 260 clienţi. Banca va trebui să restituie toate sumele încasate abuziv, a anunţat preşedintele ANPC, Marius Dunca. El a precizat că banca respectivă a fost iniţial amendată de ANPC în 2010, după care, în 2012, instituţia bancară a pierdut definitiv şi irevocabil în instanţă, iar demersurile pentru executarea silită s-au făcut în 2014. Dunca a explicat că persoanele care au câştigat recuperarea comisioanelor au luat credite cuprinse între 20.000 şi 400.00 euro şi a dat ca exemplu cazul unei persoane care, la un credit de 129.000 euro, avea o dobândă de 3,4%, iar comisionul de administrare era de 0,12% - „Suma care trebuie înapoiată acestui client a fost calculată de ANPC la 5.991 euro“. Potrivit unor surse oficiale, banca executată silit este Volksbank. De altfel, chiar banca în cauză a confirmat situaţia, punctând că „executarea sancţiunilor nu are bază legală şi că, în cazul în care va fi notificată, va face contestaţie“. „Având în vedere că s-a discutat despre un proces-verbal întocmit de ANPC acum patru ani, soluţionat irevocabil acum doi ani şi fără a avea o informaţie clară în privinţa numărului de dosar, am identificat cinci litigii generate de procese-verbale încheiate de ANPC Bucureşti împotriva Volksbank. Din patru dintre soluţiile Tribunalului rezultă foarte clar că ANPC Bucureşti a pierdut. Cea de-a cincea decizie, deşi menţine procesul-verbal încheiat de ANPC, precizează că executarea sancţiunilor nu are bază legală, întrucât OUG 50 (privind contractele de credit pentru consumatori - n.r.) nu se mai aplică din decembrie 2010 creditelor în derulare“, se arată într-un comunicat oficial al băncii.