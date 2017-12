Volkswagen dă atacul la Dacia

ÎN CĂUTAREA SUCCESULUI Criza este atât de mare pe piaţa auto, încât marii producători văd în Dacia soluţia problemelor lor. Un oficial al grupului Volkswagen (VW) a confirmat pentru prima dată că producătorul auto ia în considerare lansarea unui brand low-cost, care să concureze direct modelele low-cost ale grupului Renault, recunoscând că ”se urmăreşte intens povestea Dacia”. ”Dacia nu este prezentă pe pieţe mari precum China, aşa că există suficient de mult spaţiu pentru a creşte mai mult”, a mai spus oficialul VW pentru publicaţia britanică ”Autocar”. Şi în urmă aproape două săptămâni, Bernd Osterloh, şeful organizaţiei care reprezintă angajaţii Volkswagen, declara că grupul pregăteşte un model low-cost cu care să atace pieţele emergente. Maşina va avea preţuri ce pornesc de la 5.000 de euro şi va fi comercializată din 2014. Ulrich Hackenberg, membru al consiliului de administraţie al mărcii Volkswagen, a declarat că întotdeauna s-a urmărit dezvoltarea pe noi segmente pe pieţele globale şi că a fost identificat un potenţial imens pentru lansarea de maşini sub preţul la care vinde acum VW.

Pentru producţia noilor modele vor fi folosite platformele existente ale modelelor care au ieşit din producţie sau ale celor a căror producţie se apropie de sfârşit, decât să construiască de la zero noi platforme. Noile modele vor fi lansate sub un nou sub-brand, fiind luate în calcul şi modelele break, berlină sau MPV. Modelele Dacia sunt comercializate şi în Asia, Africa, Rusia şi America de Sud, sub alte branduri. În India, producătorul autohton Mahindra comercializează modelul Verito, o versiune a Loganului. Indienii au cumpărat licenţa de producere a modelului Logan de la Renault, iar francezii au rămas doar furnizori ai motoarelor. SUV-ul Duster, comercializat în India sub marca Renault, are mare succes şi înregistrează vânzări peste aşteptări.

PRODUCŢIE DE 50% Fiat, ale cărui operaţiuni din Italia funcţionează la jumătate din capacitate, ar putea produce maşini Chrysler, potrivit unui plan analizat de directorul general al celor două companii auto, Sergio Marchione. Utilizarea capacităţii Chrysler, companie controlată de Fiat, se află aproape de nivelul maxim, ca urmare a creşterii puternice a vânzărilor. Sergio Marchione cere Guvernului de la Roma să reducă taxele pe maşinile exportate, astfel încât să construiască competitiv, în Italia, maşini pentru America de Nord. Şeful Fiat şi Chrysler lucrează încă la detaliile planului şi ar putea face un anunţ până la sfârşitul lunii octombrie, când este programată o informare privind ţintele strategice pentru Fiat, care a suspendat deja producţia din Italia, reducând cu 500 de milioane de euro cheltuielile în Europa, în acest an şi a amânat introducerea de noi modele, întrucât grupul se îndreaptă către o pierdere de 700 de milioane de euro pe piaţa europeană, pentru 2012. Fabricile Fiat din Italia funcţionează la 50% din capacitate, faţă de media de 70% la nivelul industriei auto în Europa. Firma de cercetare IHS Automotive estimează pentru Chrysler o utilizare de 100% a capacităţilor de producţie din America de Nord, în acest an.

INVESTIŢIE ÎN VÂNT Spectrul pierderilor a convins şi pe constructorul german de autoturisme BMW să solicite francezilor de la PSA Peugeot Citroen despăgubiri în valoare de mai multe zeci de milioane de euro, după încetarea cooperării lor în domeniul vehiculelor hibride. Potrivit unei surse, compania bavareză ar cere o sumă apropiată de 50 de milioane de euro, invocând costurile suplimentare pe care grupul german le-a suportat de pe urma acestui parteneriat eşuat. PSA şi BMW, care cooperează de zece ani în domeniul motoarelor pe benzină, anunţaseră în februarie 2011 extinderea colaborării şi în privinţa tehnologiilor hibride. Urmau să investească 100 de milioane euro într-o societate comună, cu sedii la Munchen, în sudul Germaniei şi la Mulhouse, în nord-estul Franţei,însă alianţa încheiată la începutul acestui an de PSA cu americanii de la General Motors a schimbat datele problemei. BMW contase pe faptul că PSA va utiliza produsele dezvoltate în cadrul societăţii comune, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Va înceta şi parteneriatul dintre cele două grupuri şi în domeniu motoarelor pe benzină. BMW va continua să achiziţioneze motoare de la Peugeot pentru maşinile BMW Mini doar până în 2015, după care şi le va fabrica singur.