„Volley Camp for Kids” de la Mamaia, o reușită deplină

Sâmbătă și duminică, pe plaja „Luv” din Mamaia, voleibalistul român Bogdan Olteanu a organizat o tabără de volei pentru copii cu vârsta între 8 și 14 ani, la care au participat circa 25 de micuți jucători de volei, băieți și fete, dar și câțiva baschetbaliști sau copii care nu practică vreun sport de performanță! Ei au primit lecții de volei de la Bogdan Olteanu, Lily Kahumoku-Olteanu, Sergiu Stancu și Raluca Ispas, profesori care au lucrat cu copiii la capitolele tehnica lovirii mingii, așezare în teren și mentalitatea jucătorului de volei. „Sunt foarte mulțumit de energia cu care au venit copiii și pentru că au fost foarte dispuși să învețe. Consider că ne-am atins obiectivele cu care am pornit la drum și, dacă aș sta mai mult în țară, aș organiza asemenea tabere și în alte orașe. Au fost în majoritate jucători de la grupele de minivolei și speranțe ale clubului Tomis Constanța, dar mă bucur că am avut și bucureșteni, că am avut copii care practică baschetul sau care nu fac sport de performanță, deocamdată”, a declarat Bogdan Olteanu. Fostul internațional român mai stă doar zece zile în țară, apoi va pleca în Brazilia, pentru a-și relua antrenamentele alături de coechipierii de la noua sa echipă de club, Brasil Kirin Campinas. Primul meci oficial este programat la începutul lunii august, într-o competiție a statului Sao Paulo din Brazilia.