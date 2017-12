Voltaj, Vunk, Sistem, Partizan şi Kumm susţin proiectul „Let’s Do It, Romania!\"

Trupele Voltaj, Vunk, Sistem, Partizan şi Kumm au devenit ambasadori ai proiectului „Let’s Do It, Romania!\", alăturându-se unor vedete precum Smiley, Leonard Doroftei, Holograf şi Adrian Despot. „Cred că asta e una dintre puţinele şanse să arătăm că suntem mai buni decât cred alţii că suntem\", a declarar Cornel, liderul trupei Vunk.

La rândul său, Călin Goia de la Voltaj a vorbit despre necesitatea „Let’s Do It, Romania!\". „România se află sub un munte de PET-uri! Ar fi bine ca proiectul să aibă o anumită ciclicitate, să devină o obişnuinţă şi, cu timpul, lumea se va schimba\", a declarat Călin Goia.

„Îmi place ‘Let’s Do It, Romania!’, pentru că dă ocazia tuturor românilor să fie uniţi şi să demonstreze că le pasă de viitor şi că pun şi mâna la treabă, nu doar vorbesc foarte, foarte mult! Împreună, noi, toţi românii, pe 25 septembrie, vom da o şansă viitorului să fie mult mai verde!\", a spus şi Zoli de la Sistem.

„Let’s Do It, Romania!\" este cel mai mare proiect de implicare socială din România, care îşi propune să responsabilizeze autorităţile şi cetăţenii în ceea ce priveşte gestiunea corectă a deşeurilor şi aplicarea legislaţiei de mediu. Proiectul îşi propune curăţarea arealelor naturale de pe teritoriul întregii ţări într-o singură zi, 25 septembrie, în derularea acestei acţiuni fiind cooptaţi un număr mare de voluntari, cetăţeni şi instituţii publice.