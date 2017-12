Voltaj și Rednex, la Eurovision România

23:19:14 / 11 Februarie 2015

Consider ca nu e relevant ce nume mari ale muzicii s-au inscris in cursa Eurovision, ci piesele care fac obiectul participarii. Juratii ar putea fi in subconstient influientati de numele pe care participantii il au in mas-media. Propun ca juratii doar sa asculte piesele inscrise, nu sa si citeasca informatiile despre autori, exact ca la orice examen care cer ca numele candidatului sa fie sigilat.