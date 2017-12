Voluntari pregătiţi de ISU Dobrogea

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea” a demarat anul trecut, în septembrie, un program de pregătire a voluntarilor din cadrul seviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, aflate în subordinea consiliilor locale din judeţul nostru. Cursul de instruire a voluntarilor durează cinci zile este gratuit, iar organizarea lui este conform prevederilor Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor 483/2008. Pînă în prezent proiectul s-a desfăşurat în 33 de comune şi a fost absolvit de 147 de voluntari. Ultimul curs a fost organizat luna trecută, în perioada 26-30 ianuarie, la centrul zonal organizat în comuna Ciocîrlia. La acest modul de instruire au participat cîte cinci reprezentanţi ai Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă (SVSU) din cadrul Consiliilor Locale Adamclisi şi Cobadin, cîte şase voluntari din partea Consiliilor Locale Ion Corvin şi Deleni şi trei reprezentanţi SVSU Valu lui Traian. Voluntarii au participat la un exerciţiu de evacuare în caz de urgenţă a elevilor şi cadrelor didactice ai Şcolii de Arte şi Meseri din Ciocîrlia de Jos şi la efectuarea acţiunilor de control pe linie de prevenire, la primărie, cămin cultural, biserică şi la ferme aflate pe raza localitaţii. După efectuarea controalelor, voluntarii au fost instruiţi asupra modului cum se completează documentele de finalizare ale acestor acţiuni. Despre acest proiect de pregătire a comunităţilor locale în lupta de prevenire şi stingere a incendiilor, adjunctul inspectorului şef al ISU Dobrogea, col. Ştefan Codescu a declarat: „Mult timp, organizarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, aflate în subordinea consiliilor locale a fost una dintre principalele probleme ale Inspecţiei de Prevenire Incendii din cadrul ISU Dobrogea. În ultimul an, am constatat mai multă implicare şi un interes crescut al administraţiilor publice locale referitor la formarea şi specializarea unui grup de voluntari care să poată lua primele măsuri pentru asigurarea protecţiei cetăţenilor în diferite situaţii de urgenţă”. Următorul modul de pregătire a voluntarilor SVSU se va desfăşura în perioada 16 - 20 februarie, la Topraisar. Pentru acest curs şi-au anunţat participarea cîte cinci voluntari din localităţile Bărăganu, Mereni şi Comana, patru de la Amzacea şi 10 din Topraisar. Tematica prezentată cursanţilor are un caracter legislativ, pentru ca aceştia să se familiarizeze şi să aprofundeze baza legală şi actele normative care reglementează activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă, dar include şi un exerciţiu practic. La finalul programului, voluntarii sînt examinaţi, iar cei care promovează testul primesc o adeverinţă prin care le este recunoscută pregătirea în domeniul amintit.