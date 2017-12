Voluntarii Crucii Roşii au măsurat, gratis, tensiunea constănţenilor

Ieri, 8 mai, Ziua Crucii şi Semilunii Roşii a fost sărbătorită peste tot în lume. În fiecare oraş şi comună, voluntarii Crucii sau Semilunii Roşii s-au implicat activ în viaţa comunităţii, răspunzînd la întrebări, dînd explicaţii, luînd tensiunea etc. Activităţile s-au bazat, în primul rînd, pe o comunicare deschisă, fără restricţii şi fără preconcepţii. La Constanţa, voluntarii purtînd bluzoanele albe inscripţionate cu o cruce roşie au reuşit să creeze o adevărată atmosferă de lucru în parcul de la Casa de Cultură, unde şi-au montat cortul. Toată ziua s-au perindat pe la cortul voluntarilor persoane care, fie aveau diverse probleme, fie doreau, pur şi simplu, să-şi măsoare tensiunea. Peste 200 de astfel de persoane s-au înscris pe listele Crucii Roşii şi au primit fluturaşi. “Filiala Constanţa sărbătoreşte Ziua Mondială a Crucii Roşii. În onoarea acestei zile, am montat un cort de prim ajutor, unde persoanele care vor să-şi măsoare tensiunea o pot face în condiţii de maximă siguranţă. Pentru copii, am organizat jocuri şi concursuri, la care participanţii vor primi premii. Împărţim pliante şi informăm persoanele despre activităţile Crucii Roşii. Oamenii pun întrebări în legătură cu diabetul, cu bolile de inimă”, a declarat Nicolae Prip, preşedinte subfiliala de Cruce Roşie Constanţa.

Ziua mondială a Crucii Roşii şi Semilunii Roşii este sărbătorită încă din 1948. Anul acesta, aniversarea accentuează importanţa unor alianţe puternice la nivel local şi global pentru a întîmpina nevoile umanitare contemporane. Mişcarea Internaţională de Cruce Roşie şi Semilună Roşie reprezintă reţeaua cea mai mare din lume. Ea este alcătuită din Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie, Comitetul Internaţional de Cruce Roşie (CICR) şi 185 Societăţi Naţionale membre, însumînd aprox. 100 de milioane de voluntari. Tema evenimentului din acest an este “Împreună pentru umanitate”. „Ştim din experienţa acumulată în intervenţiile din situaţiile de criză că nicio organizaţie guvernamentală nu poate face faţă de una singură provocărilor crescînde generate de catastrofe, conflicte, urgenţe medicale, sărăcie şi migraţie”, au declarat preşedintele Federaţiei Internaţionale, Juan Manuel Suarez del Toro şi preşedintele CICR, Jakob Kellenberger, într-o declaraţie comună. „Vor fi necesare o coordonare solidă şi parteneriate mai bune la toate nivelele, incluzînd guvernele, donatorii, agenţiile umanitare, sectorul privat şi indivizii pentru a reduce impactul războaielor, dezastrelor şi bolilor, determinînd comunităţile vulnerabile să devină mai puternice şi mai sigure”, au adăugat aceştia.