Vom avea o hartă a deşeurilor!

Cea de-a treia ediţie din acest an a campaniei Marea Debarasare se va desfăşura pe 2 şi 3 octombrie, potrivit Ministerului Mediului şi Pădurilor (MMP), ea fiind astfel amânată întrucât, pe 25 septembrie, se va desfăşura, la nivel naţional, o altă campanie. Este vorba despre “Let\'s Do It, Romania!”, la care ministerul este partener principal. “Let\'s Do It, Romania!” are ca scop curăţarea gunoiului din arealele naturale ale ţării, într-o singură zi, fiind cel mai mare proiect de implicare socială organizat până în prezent în România. Mormanele de gunoi ce sunt identificate şi curăţate în cadrul campaniei sunt cele aruncate de cetăţeni în natură. În mormanele de gunoi nu se includ zonele în care au fost transportate deşeuri cu utilaje şi depozitate sistematic, acelea fiind gropi de gunoi ilegale. Arealele naturale curăţate pot fi atât pe uscat, cât şi pe apă. Două dintre obiectivele principale sunt curăţarea teritoriului României de deşeurile aruncate necorespunzător în ecosistemele naturale şi prevenirea reapariţiei acestora, lucrări care au fost solicitate României şi de UE, prin intermediul Comisiei Europene. Pentru curăţarea gunoaielor este necesară crearea hărţii deşeurilor, hartă ce va fi obţinută în cadrul etapei de cartare. Cartarea - etapă cheie în evoluţia proiectului “Let\'s Do It, Romania!”, în lipsa căreia acţiunea din ziua de curăţenie ar fi imposibilă - presupune determinarea mormanelor de deşeuri din arealele naturale şi stabilirea coordonatelor acestora cu ajutorul GPS-ului, informaţiile fiind ulterior încărcate într-un soft special. Rezultatul final este realizarea hărţii deşeurilor, în baza căreia vor putea fi estimate resursele necesare pentru reuşita proiectului, inclusiv numărul de voluntari necesari în ziua de curăţenie.