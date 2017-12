Vom avea o Lege a bicicletei? Cică se ocupă USR-ul şi nu sună deloc încurajator

15:08:04 / 24 Septembrie 2017

O idee , care e problema ?

USR-ul nefiind la putere , nu a avut potential sa-si ia pentru membrii cu tupeu si cu soriciul gros , Audi Q-8 , asa cum au procedat cei de la PSD-ALDE-PNL-PDL-PMP-UDMR ... Ma rog , au ramas de trotineta , de bicicleta , de caruta , daca nu au furat , daca nu au mintit , daca nu au speculat temeinic , spre a ajunge la ciolan , la rezervorul de bunastare , pentru smecheri , nemernici , secaturi , gainari , cu carnete partinice ... Mai modesti , mananca din tomberoane , se deplaseaza cu bicicletele , se plimba cu trotinetele , sunt ecologisti convinsi , pacifisti , nu dau cu pumnul cand sunt provocati obscen , nu trag cu pusca , nici nu folosesc cutitul , nu le reguleaza , chiar deloc , pe muierile neglijate si nesatisfacute , lombrosiene , ale celor de la PSD-ALDE-PNL-PMP - notorii sacali si hiene , impotenti pomohaci , limbrici si lindici pravoslavnici , care obisnuiesc sa si-o traga intre ei , noaptea ca hotii ... USR-ul , inca se afla in copilarie - o varsta necesara chiar si in politica - inca nu au parcurs niste etape necesare , obligatorii , categorice , pentru a invata calea imediata , dar si corecta , a intelegerii mecanismelor guvernarii ... Inca nu si-au apropriat o strategie determinanta spre a ajunge la inima , curata , sincera , a cator mai multor electori ... Nu-i bai ! Timpul lucreaza in favoarea lor , chiar daca mai fac greseli copilaresti ... PSD-ALDE-PNL-PMP sunt la zenit ! Se prabusesc ! Se compromit continuu , pentru ca fura si mint continuu ... S-a hotarat soarta lor ! La tomberon ...