Vom avea o producţie bogată de cereale

Producţia de grâu din acest an a înregistrat o creştere cu 32% faţă de anul trecut, orzul - un plus de 40%, iar la rapiţă se consemnează o creştere cu 60 de procente, potrivit estimărilor Organizaţiei Interprofesionale Cereale şi Produse Derivate (OIPA). Din cantitatea totală de grâu, de circa 7 milioane de tone, în jur de 2,5 milioane sunt de o calitate foarte bună pentru panificaţii. Două milioane de tone se apropie de optim, iar diferenţa este reprezentată de grâul furajer. În ceea ce priveşte producţiile de porumb şi de floarea soarelui, OIPA estimează un plus de 30-40 de procente pentru acest an, comparativ cu 2012, însă datele definitive se vor cunoaşte numai la finalul recoltării. Potrivit directorului executiv al Direcţiei pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DADR) Constanţa, Boris Parpală, fermierii au obţinut anul acesta producţii medii la culturile de toamnă mult mai mari decât se aşteptau. „În acest an, producţiile principalelor culturi agricole din judeţ le depăşesc atât cantitativ, cât şi calitativ pe cele din 2012”, a spus Parpală. El a precizat că, faţă de anul trecut, randamentele culturilor au crescut cu 30 - 40%.