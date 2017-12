Vom avea șosea de coastă la Constanța? Ce spune ministrul Turismului

15:26:54 / 04 Martie 2017

sosea ,centura sau loc de promenada?

Aceast drumeag se vrea a fi un fel de centura pentru a ajunge in Mamaia?Ca sosea de coasta nu poate fi atata timp cat se rezuma doar dealungul plajeor constantene.Iintrare in Mamaia se face deja pe trei bulevarde,Mamaia,Lapusneanu si A,Vlaicu.si se descarca pe o singura sosea in Mamaia.In aceasta situatie apare ,,inghesuiala''la intrare si bineinteles pe traseu.Lasati-o moarta cu ,,soseaua''si mai bine realizati o pista de promenada,biciclete,role etc.cea ce ar prezenta si o mai mare siguranta a turistilor care traverseaza spre plaja.