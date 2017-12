Vom avea SuperLună în noaptea de 23 spre 24 iunie

Luna va părea mai mare şi mai strălucitoare în noaptea de 23-24 iunie, aflându-se la cea mai mică distanţă faţă de Terra din întregul an. Specialiştii ne spun că se întâmplă uneori să coincidă apropierea Lunii de Pământ cu faza de „Lună plină“. „Ar trebui ca Luna să pară mai mare decât de obicei, însă această diferenţă este sesizabilă doar în cazul în care o cunoşti bine sau o fotografiezi. Cu ochiul liber este mai greu să remarci diferenţa. De fapt, diametrul aparent al Lunii din iunie va fi cu 10% mai mare decât cel mediu“, a explicat coordonatorul Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din Bucureşti, Adrian Şonka. Fenomenul SuperLunii este adeseori asociat în credinţa populară cu stigmatul unor dezastre naturale sau afecţiuni fiziologice. Credinţa din popor nu are nicio bază ştiinţifică, după cum spune specialistul Observatorului. „E absurd să te gândeşti că oamenii se simt neobişnuit din cauza fazelor Lunii, e o prostie demnă de Evul Mediu“, a completat Adrian Şonka. Pe de altă parte, mareele din timpul SuperLunii sunt doar cu câţiva centimetri mai mari decât cele produse în nopţile obişnuite, anunţă NASA. „Deformarea fizică a Pământului ţine de forţa de atracţie a Lunii, dar mareea nu ţine de faza Lunii. Se produce de două ori pe zi. Acum, dacă unii oameni încă se miră că văd Luna pe cer, este problema lor să creadă că are ceva cu ei, însă Luna nu are nimic cu nimeni, nu influenţează omul cu nimic”, subliniază astronomul Adrian Şonka. „SuperLuna” este un termen introdus în 1979 în astronomia modernă de americanul Richard Nolle.