Vom exporta gaze naturale!

Exportul de gaze naturale din România către statele UE va fi posibil din a doua parte a anului viitor, dar nu va fi realizat fizic, prin conducte, ci prin \"backhaul\", o procedură care permite schimburile virtuale, a declarat preşedintele ANRE, Nicolae Havrileţ. \"Introducerea schimburilor de gaze este o obligaţie faţă de Comisia Europeană, care va fi îndeplinită în partea doua a anului 2013\", a afirmat Havrileţ. Potrivit lui Havrileţ, prima tranzacţie de tip backhaul este programată pentru luna martie a anului viitor, când Transgaz va organiza o licitaţie pentru transportul unei cantităţi de 50.000 de metri cubi de gaze pe zi prin reţeaua proprie pentru o companie din afara ţării care mai întâi cumpără gazele din România şi apoi le vinde pe piaţa locală. În mod corespunzător, o companie românească poate derula o operaţiune similară pe orice piaţă din UE. Transgaz are posibiltatea să acorde contractul şi pe principiul primul venit-primul servit, a precizat Havrileţ. România are o singură conexiune pentru transportul gazelor cu ţări din Uniunea Europeană, cu Ungaria, pe rura Arad-Szeged, însă aceasta permite deocamdată doar importul de gaze. Preşedintele ANRE a adăugat că prin tranzacţiile de tip backhaul vor fi vândute cantităţi relativ mici de gaze, de 300-400 milioane metri cubi pe an, pe măsura capacităţii fizice de interconexiune. Începerea exporturilor de gaze în 2013 este una dintre obligaţiile asumate de România faţă de FMI şi Comisia Europeană (CE). CE a declanşat în luna octombrie procedura de infringement în cazul României pentru că nu asigură exportul de gaze. Potrivit lui Havrileţ, este de aşteptat ca procedura de infringement să fie oprită odată ce România va introduce posibilitatea schimburilor transfrontaliere de gaze naturale prin contracte de tip backhaul.