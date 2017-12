„Vom lansa unul sau două single-uri în 2013”

Solista trupei constănţene T&L, Larisa Mirabela Ciortan, a încheiat anul 2012 printr-un concert susţinut în faţa publicului de acasă, săptămâna trecută, într-un local din oraş. Cu această ocazie, solista a acordat un interviu cotidianului „Telegraf”, în care a vorbit despre ceea ce a însemnat 2012 pe plan profesional şi ce aşteptări are de la noul an. În vârstă de 21 de ani, Larisa este originară din Banat, însă locuieşte în Constanţa de foarte mulţi ani, unde şi studiază la Facultatea de Arte a Universităţii „Ovidius”, la secţia Pedagogie Muzicală. După ce, anul trecut, a participat la selecţia Naţională a concursului Eurovision, anul acesta va lansa noi alte proiecte în cadrul trupei T&L, alături de colegul său, Gabriel Uche.

Reporter (R): Cum v-aţi simţit şi cum a fost atmosfera la ultimul concert din 2012?

Larisa Ciortan (L.C.): A fost o atmosferă frumoasă, de care ne-am bucurat la sfârşit de an cântând pentru prieteni. A fost un eveniment binevenit pentru perioada sărbătorilor, în cadrul căruia ne-am simţit bine să cântăm şi ne-a plăcut mult.

R: Cum a fost anul 2012 pe plan profesional?

LC: A fost un an bun, dar şi dificil, cu multă muncă... Am lucrat intens pentru 2013, an în care vom lansa nişte proiecte, sperăm noi, de succes.

R: Ce aţi pregătit mai exact pentru acest an?

LC: Am lucrat la mai multe single-uri, unul sau două dintre acestea le vom termina, lansa şi promova în primele luni ale anului. Am lucrat cu un producător constănţean cunoscut, dar nu putem încă să-i spunem numele. Bineînţeles că, în funcţie de cum vor fi primite piesele de către public, vom vedea dacă este cazul să lucrăm şi la un videoclip sau două, iar dacă ne gândim la un eventual album, pot spune că nu este încă pe lista de priorităţi... E prea devreme să vorbim de aşa ceva.

R: În 2011 aţi participat la X Factor, iar în 2012, la Eurovision. Vă veţi înscrie, şi anul acesta, la Eurovision sau aveţi de gând să mai participaţi la vreun alt „talent-show”?

LC: La Eurovision... nu, sau cel puţin nu anul acesta, iar la un „talent-show” am participat deja, aşa că nu văd rostul să ne înscriem la altul, chiar dacă nu am câştigat ediţia din 2011 de la X Factor. A fost, oricum, o experienţă extrem de benefică.

R: V-aţi dori şi colaborări cu alţi artişti pentru următoarele piese?

LC: Momentan, suntem doar noi doi, rămâne ca lumea să se obişnuiască cu formula aceasta, să ne cunoască mai bine, iar apoi... rămâne de văzut. Nu cred că am spune „nu” unor colaborări sau featuring-uri, însă nu în acest an.

R: Unde aţi petrecut Revelionul?

LC: Am întâmpinat Anul Nou în familie. În ultimii ani, am fost plecată de Revelion, dar anul acesta, am stat acasă şi a fost foarte frumos.

R: Ce le uraţi apropiaţilor şi fanilor pentru noul an?

LC: Tuturor le urez, pe lângă sănătate şi multe împliniri, să aibă răbdare cu noi, pentru că abia de acum încolo le vom aduce piese adevărate, muzică bună. Sperăm să ne susţină şi promitem că nu-i vom dezamăgi!