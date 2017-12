„Vom susţine reprezentaţii şi în localităţile din judeţ”

Reporter: Cînd va avea loc premiera piesei „Legendele Olimpului\"?

Lică Gherghilescu: Premiera va avea loc pe 1 martie, la ora 17:00, la sediul teatrului. Am ales să prezentăm această piesă pentru că este un subiect despre care nu s-a mai discutat de mult timp în şcoli. Eu, cînd eram la şcoală, citeam aceste cărţi, dar acum le vedem transpuse în seriale de televiziune. În plus, am vrut să le ofer un cadou copiilor, de 1 martie. Este o piesă care se adreseză tuturor categoriilor de vîrstă, îi aşteptăm chiar şi pe bunici.

Rep.: Ce alte piese vor mai fi puse în scenă, pe parcursul stagiunii, la Teatrul pentru Copii şi Tineret?

L.G.: Ne pregătim intens pentru mai multe piese de teatru, iar în curînd, urmează să intrăm în producţie cu piesa „Capra cu trei iezi\", în regia lui Cristian Pepino.

Rep.: Vă gîndiţi ca trupa teatrului să susţină reprezentaţii, în perioada următoare, şi pe scenele din judeţ?

L.G.: În parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, vom desfăşura un proiect de educaţie şi cultură şi vom merge şi în localităţile din judeţul Constanţa. Dintre piesele pe care le vom juca, menţionez „Magia circului\", „O călătorie cu surprize\" şi „Fata babei şi fata moşneagului\", iar pentru adolescenţi, „Piatra din casă\". Vom prezenta aprox. 20 de piese.

Rep.: Aveţi în plan să participaţi, şi anul acesta, la festivaluri?

L.G.: Da. Aşteptăm o invitaţie la un festival de teatru pentru copii din Turcia, dar şi din Bulgaria. La festivalul din Bulgaria, de anul trecut, am cîştigat locul al doilea, sperăm să obţinem un premiu şi în acest an. Oricum, noi ne pregătim intens.

Rep.: Continuaţi seria spectacolelor şi în sezonul estival?

L.G.: Vom continua, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Constanţa, seria spectacolelor din staţiunea Mamaia, unde vom beneficia de un loc amenajat în aer liber. Vom oferi spectacole care se adreseză tuturor categoriilor de vîrstă.