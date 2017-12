Vom vinde carne în Rusia!

Preşedintele Uniunii Crescătorilor de Păsări din România, Ilie Van, a declarat că Rusia va reprezenta pentru producătorii români de carne o piaţă foarte importantă, dacă exporturile vor primi undă verde, spunând că UCPR a cerut acest lucru Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în urmă cu 2-3 ani. \"Este o măsură foarte bine venită (demararea procedurilor privind posibilitatea producătorilor români de carne de a exporta în Rusia - n.r.), dar din pacate întârzie să se rezolve pentru că demersurile noastre către Ministerul de la Bucureşti au fost făcute cu doi-trei ani în urmă. (...) Îi aşteptăm pe medicii din Rusia să vină în România. Rusia va reprezenta pentru companiile româneşti o piaţă foarte importantă\", a specificat Ilie Van. MADR a comunicat, ieri, că Rusia a început demersurile necesare în vederea deschiderii pieţei de desfacere pentru comercializarea produselor româneşti de origine animală, urmând să trimită specialişti la unităţile de producţie şi procesare de carne din România interesate să exporte. \"În acest sens, Serviciului Federal pentru Inspecţia Veterinară şi Fitosanitară (Rosselhoznadzor) al Federaţiei Ruse a anunţat că va da curs solicitării României de a trimite specialişti, începând cu data de 5 noiembrie a.c. pentru o perioadă de 14 zile, la unităţile româneşti de producţie şi procesare de carne, interesate să exporte pe piaţa rusă. Acest demers va permite producătorilor români de produse de origine animală să intre pe o piaţă cu un potenţial de consum uriaş\", a anunţat MADR. Daniel Constantin consideră acest pas ca fiind unul extrem de important pentru producătorii români. \"Vorbim de o piaţă nouă, cu reguli diferite de cele ale UE, şi o piaţă care a fost inaccesibilă României de foarte mulţi ani. De când am venit la minister, producătorii şi procesatorii de produse din carne, interesaţi m-au rugat să le înlesnesc comerţul cu produse de origine animală, pe piaţa din Rusia. În acest scop am avut o întrevedere cu ministrul rus al Agriculturii, care m-a asigurat că în cel mai scurt timp posibil vor fi începute verificările la unităţile româneşti de producţie şi procesare de carne. Nu pot decât să-i mulţumesc pentru promptitudine. În mai puţin de două săptămâni de la întâlnirea noastră am primit acest răspuns oficial”, a declarat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.