Vor fi majorate taxele şi impozitele ca să se evite inflamarea inflaţiei?

Analiştii financiari consideră că noul guvern va apela la majorarea taxelor pentru a creşte veniturile bugetare, în condiţiile cheltuielor salariale aprobate pentru anul viitor, alternativa constînd într-o corecţie prin inflaţie şi curs, mult mai dureroasă. \"Există un consens că trebuie să aibă loc o corecţie la nivel economic în 2009 şi depinde dacă aceasta va fi dură sau lină. În acest context, avem de ales între taxe mai mari şi inflaţie mare şi depreciere de curs\", a spus economistul şef al Raiffeisen Bank România, Ionuţ Dumitru. El consideră că ajustarea pe partea de politică fiscală este soluţia cea mai puţin rea. Analiştii sînt împărţiţi între soluţia majorării TVA şi varianta creşterii cotei unice. Dumitru atrage atenţia că este foarte important ca noul guvern să se instaleze cît mai repede şi să nu fie unul minoritar. El consideră că soluţia preferabilă ar fi majorarea cotei unice, dar aplicată diferenţiat. În schimb, directorul de investiţii al Interamerican Pensii, Radu Crăciun, şi Florin Ilie, director al ING Securities, consideră că majorarea TVA este soluţia cea mai potrivită, în condiţiile în care o astfel de măsură ar descuraja consumul, iar această taxă este mai uşor de încasat. \"O majorare a TVA descurajează consumul şi, cu toate că are un impact asupra inflaţiei, acesta este trecător, de cîteva luni\", a spus Radu Crăciun. Lucian Anghel consideră că impactul majorării taxelor va fi mai vizibil asupra inflaţiei şi mai puţin asupra PIB. Economistul şef al BRD, Florian Libocor, consideră, însă, că majorarea taxelor nu este o soluţie pentru anul viitor, în condiţiile în care aceasta încurajează evaziunea fiscală şi crede că România mai are pîrghii pentru a evita aceste măsuri.

Directorul Pioneer Asset Management, Florin Dolea spune că România poate evita o aterizare dură a economiei. \"Trebuie să fim pregătiţi şi pentru duşuri mai reci. Nu e vorba de o aterizare mai dură sau mai lină, nu cred că va fi o lovitură puternică la adresa economiei româneşti, dar trebuie să ţinem cont de la ce creştere economică pornim în acest an. Semnele în economie abia încep să apară. Mă aştept la scăderi, poate chiar dramatice, de profitabilitate, dar această perioadă dificilă va revigora mediul de afaceri din România\", a spus Dolea. După un an 2009 dificil, companiile care vor reuşi să treacă peste aceste probleme vor fi mult mai performante, consideră şi economistul şef al BCR. El consideră că este posibil ca, din a doua parte a lui 2009, \"lucrurile să se liniştească şi banul să circule mai bine\". Perioada următoare ar putea constitui şi un şoc din punct de vedere social, în condiţiile în care România nu este obişnuită cu un nivel mare al şomajului. Totodată, ritmul de creştere a salariilor de 20% consemnat în acest an nu va mai fi posibil în 2009 pentru că este nesustenabil încă din prezent, iar 2009 este încă neclar economic. Analiştii spun că, în următoarele şase luni, ar trebui să avem o imagine mult mai clară asupra măsurilor care vor fi luate, în condiţiile în care perioada imediat după alegeri este cea mai potrivită pentru adoptarea de măsuri nepopuliste.