Vor fi trase clopotele timp de un minut! Ce se întâmplă!

20:55:40 / 22 Ianuarie 2018

Spre aducere - aminte ...

Cei care au fost vehement impotriva unirii Principatelor in 1859 , au fost popalaii din Oltenia , Muntenia si Moldova ! Cei din Moldova , in frunte cu berbecul mitropolit in functie , chiar au organizat o revolta importanta ,,spre desfacerea unirii Moldovei de Muntenia'' , in primavara anului 1866 ... Principele Carol a fost foarte dur si a innabusit miscarea , inceputa cu sprijin rusesc si grecesc , iar mitopolitul si principalii popandai barbosi , au fost trimisi fortat la manastiri , pierzandu-si functiile ! Acum , dupa atatia ani , ciochistii barbosi pravoslavnici , zburda din nou zglobii si se umplu de spirit la confratii si mai barbosi , din Maica Rusia , de unde vin de dau lectii de prostie si nesimtire neamului romanesc , pe a carui mantuire definitiva mizeaza zi si noapte ...