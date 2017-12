Vor să lucreze în străinătate, dar nu se descurcă la limbi străine

Visează să lucreze în străinătate, pe bani mulți, însă mulți dintre tinerii care susțin în aceste zile proba de evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională nu se declară foarte pregătiți pentru a purta o conversație într-o limbă străină. De ieri și până la sfârșitul săptămânii, candidații la diploma de Bac susțin a doua parte a probei, în care li se testează aptitudinile de vorbire într-o limbă străină, cei mai mulți fiind înscriși la evaluarea cunoștințelor de limbă engleză. Tinerii care susțin proba la Liceul Tehnologic ”Lazăr Edeleanu” din Năvodari au evitat să poarte o scurtă conversație în limba engleză în afara sălii de examen, spunând că nu vor să se facă de râs. ”Nu prea vorbesc bine pentru că nu am avut unde să exersez și nici nu mi-a plăcut engleza. Oricum nu primim note la proba asta, așa că nu m-am pregătit prea bine. Pentru examenele scrise fac meditații, dar la engleză nu”, a spus o tânără ce aștepta să intre în sala de examen. Colega sa a completat spunând că, deși își dorește să plece din țară, nu se descurcă bine în nicio limbă străină. ”Nu vorbesc decât puțin engleza, dar sunt convinsă că dacă plec în Anglia, așa cum am în plan, voi învăța acolo, pentru că voi fi obligată să mă descurc. Oricum am o prietenă acolo și mă va ajuta ea la început”, a spus eleva. Nici băieții nu sunt foarte buni în a vorbi limba lui Shakespeare, însă spun că s-au pregătit pentru fiecare probă. ”Am învățat, am repetat și pentru probele orale, pentru că vreau să obțin rezultate cât mai bune. E drept că nu am făcut meditații, dar cred că mă descurc, că mă uit la seriale, la emisiuni în engleză fără subtitrare și înțeleg. Proba a fost ușoară și am reușit să vorbesc destul de bine, cred eu. Cred că iau calificativul „Avansat“”, a spus un elev la ieșirea din examen. Rezultatele finale ale probei se vor afișa la fiecare centru de evaluare, după ce toți elevii vor fi examinați. Probele scrise încep de luni, 29 iunie, cu testarea la Limba și literatura română.