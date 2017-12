Vorbe în loc de ambulanţe: război între Arafat şi ministrul Sănătăţii

Ştim cu toţii că în România serviciul de urgenţă are nevoie de foarte multe dotări, de la resursa umană la cea materială. Şi dacă, în ce priveşte oamenii, se fac eforturi pentru a păstra medicii în ţară şi a le asigura nişte salarii decente, în ce priveşte resursa materială - ambulanţele, secretarul de stat dr. Raed Arafat a pus în atenţia opiniei publice şi a oficialităţilor întreaga problemă.

Cum se prezintă aceasta? Rezultatul avertizărilor şi tentativelor de a găsi soluţii pentru dotarea cu ambulanţe a SMURD-ului s-a limitat doar la nivel de declaraţii ale ministrului Sănătății, Florian Bodog, care însă ”nu reprezintă soluţii reale, ci doar întârzieri suplimentare", transmite șeful DSU, Raed Arafat. "Anunţul domnului ministru al Sănătăţii, Florian Bodog, făcut vineri la Craiova, referitor la achiziţia ambulanţelor pentru SMURD şi serviciile de ambulanţă, menţionând că acordul semnat în 2016 între cele două ministere, cel al Sănătăţii şi cel al Afacerilor Interne, nu mai este valabil în baza noii legislaţii, ascunde multe adevăruri nespuse şi este de fapt, pentru cei care cunosc bine situaţia şi evoluţia ei, un anunţ al întârzierii achiziţiilor de ambulanţe pentru SMURD şi serviciile de ambulanţă şi nu al demarării procedurilor, care au fost deja demarate de fapt, dar nu sunt „agreate”, dorinţa fiind de a repeta totul de la zero, lăsând la o parte munca realizată de comisii mixte care au lucrat câteva luni deja pe acest subiect la nivelul IGSU", a transmis, pe pagina sa de Facebook, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU).

Secretarul de stat a precizat că săptămâna trecută i-a trimis ministrului Sănătății o scrisoare în care a explicat situația dificilă în care se regăsește SMURD, în ceea ce privește dotarea serviciilor de ambulanță, și în care a spus despre "modul în care am fost sabotaţi, în mod deosebit la nivelul Ministerului Sănătăţii, şi mă refer aici la funcţionari din cadrul Ministerului Sănătăţii care au sabotat procesul de dotare a serviciilor de ambulanţă şi SMURD în mod continuu". "Am aşteptat şi am sperat ca semnalele de alarmă date, de mine şi de unii colegi din sistemul de urgenţă, în ultima perioadă să fie înţelese şi să stăm la masă să găsim soluţiile optime pentru a rezolva urgent situaţia critică în care ne aflăm şi care, chiar dacă nu a început deja să ucidă oameni şi să producă victime, va începe să aibă acest impact într-un timp foarte scurt. Rezultatul avertizărilor şi tentativelor de a găsi soluţii concrete şi urgenţe s-a limitat doar la nivel de declaraţii ale domnului ministru care nu reprezintă soluţii reale, ci doar întârzieri suplimentare şi o încercare de a linişti personalul din sectorul de urgenţă şi mass-media care preia informaţiile respective ca atare la acest moment", a mai spus Raed Arafat.

Șeful DSU a mai transmis că nu vrea să intre în polemică cu ministrul Sănătăţii, însă "între ce doreşte să facă dânsul şi găsirea unor soluţii reale în interesul public", Arafat a anunțat că rămâne cel care îşi va exprima punctul de vedere luând în considerare interesul populaţiei şi al sistemului de urgenţă. "Sper ca totuşi înţelepciunea şi interesul real pentru beneficiarii fără voie ai sistemului de urgenţă să-l determine pe domnul ministru să-şi revizuiască abordarea astfel încât să putem începe remedierea situaţiei în cel mai scurt timp posibil, lăsând la o parte aspectele ce nu au de-a face cu realitatea", a conchis Arafat.

În ce-l priveşte pe ministrul Sănătăţii, Florian Bodog, acesta nu i-a putut răspunde lui Raed Arafat decât cu acelaşi limbaj de lemn. El a declarat vineri, la Craiova, că urmează să fie demarată procedura de achiziţie pentru dotările necesare SMURD. "Ştiți că protocolul pe care îl aveam încheiat cu Ministerul de Interne nu mai era corespunzător conform noii legi a achizițiilor, am transmis protocolul doamnei ministru de Interne și am și avut o discuție cu dânsa și cu domnul prim-ministru și vom semna acest protocol, după care vom demara procedura de achiziție atât pentru ambulanțe, cât și pentru SMURD-uri. A fost o confuzie și vreau să o lămurim, referitor la cele trei mii de ambulanțe pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, aceasta este cu totul altă finanțare și practic demarăm și acest program, vor fi o sută de astfel de vehicule care vor asigura accesul populației sărace din zonele izolate la servicii medicale. Aceste vehicule, primele o sută, vor fi aduse într-un program-pilot, pe un program al Băncii Mondiale, după care vom continua", a declarat Florian Bodog.

Şi, concret, domnule ministru, când se va întâmpla ceea ce spuneţi? Este întrebarea pe care mulţi jurnalişti au rostit-o. Nimeni nu a primit însă niciun răspuns.

ACHIZIȚIA DE AMBULANȚE, ÎN ATENȚIA GUVERNULUI

Premierul Sorin Grindeanu a transmis duminică, pe pagina sa de Faceboook, că achiziția de ambulanțe se află în atenția echipei sale guvernamentale, precizând că a avut discuții pe această temă cu ministrul de Interne, Carmen Dan, și cu ministrul Sănătății, Florian Bodog. ”Situația achiziției de ambulanțe este în atenția mea și a echipei mele. Am avut discuții, în ultimele săptămâni, cu doamna ministru Carmen Dan, cu domnul ministru Bodog și cu domnul secretar de stat Arafat. Săptămâna viitoare, imediat ce domnul Arafat revine în țară, mă voi întâlni cu toți trei, pentru a clarifica problema. Important e ca pacienții români să beneficieze cât mai rapid de servicii moderne de ambulanță”, a scris premierul Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook.