Vorbeşte gura fără... Blake Lively

Actriţa americană Blake Lively a pozat pentru coperta ediţiei din luna martie a revistei „Elle” şi a acordat un interviu în care a vorbit despre stilul său vestimentar, făcând o declaraţie controversată şi spunând că şi-ar dori ca fiii săi să fie transsexuali. Această declaraţie constituie un argument foarte solid de ce vedetele ar trebui să aibă mereu cu ele un agent de presă. Vorbind despre cât de mult iubeşte moda, dar şi despre maternitate, Blake Lively care a devenit celebră în serialul „Gossip Girl”, a spus: „Sper să fiu mama unor fete într-o zi. Dacă nu o să am fete, sper să fie transsexuali. Pentru că am câteva perechi de pantofi şi câteva genţi uluitoare şi merită să fie apreciate de cineva”. Şi pentru că toată lumea îi admiră stilul vestimentar realizat fără ajutorul unui stilist, Blake Lively a explicat de ce nu are niciodată nevoie de ajutor: „Când merg la un eveniment, îi trimit lui Christian Louboutin o poză cu ţinuta pe care plănuiesc să o port şi îl întreb ce pantofi ar merge cu ea”.