Voronin le recomandă autorităţilor de la Tiraspol să sune la pompieri

Tiraspolul a propus, vineri, ca o nouă întîlnire Voronin - Smirnov să aibă loc chiar în după-amiaza zilei respective, iar preşedintele moldovean a reacţionat recomandînd autorităţilor transnistrene să sune la pompieri, pentru că doar aceştia ar reuşi să vină atît de repede. Vineri, în jurul orei 13.00, întrebat de jurnalişti despre data viitoarei întrevederi pe care o va avea cu liderul de la Tiraspol, Voronin a fost informat de ministrul Reintegrării, Vasile Şova, că în urmă cu o jumătate de oră, pe site-urile transnistrene apăruse o informaţie potrivit căreia Tiraspolul propunea ca întrevederea să aibă loc chiar în după-amiaza acelei zile. “Probabil e o glumă. E absolut neserios. Noi nu avem niciun fel de informaţii oficiale în acest sens”, a spus Vasile Şova.

Reacţionînd la această informaţie, Voronin i-a spus ministrului Reintegrării să le transmită celor de la Tiraspol numărul de telefon de la pompieri. “Zi-le să sune la 901. Pompierii vor veni repede”, a spus preşedintele moldovean. “Chişinăul nu poartă cu nimeni negocieri pe marginea problemei transnistrene”, a subliniat Voronin. “Negocierile sînt suspendate. Noi purtăm consultări. Consultările nu se poartă pe etape. Ne consultăm cu OSCE, cu UE, cu SUA şi Ucraina, cu Federaţia Rusă. O să am consultări, sper, şi cu Tiraspolul. Smirnov se teme să treacă de partea cealaltă a Nistrului, fiind îngrijorat că nu se va mai întoarce la Tiraspol. Eu i-am spus lui, cînd am fost la Bender, că nu vor fi niciun fel de probleme. Şi acum cîţiva ani am spus că am renunţat definitiv la orice fel de măsuri cu aplicarea forţei şi lucrăm doar pe dimensiunea adoptării legii privind autonomia transnistreană”, a precizat Voronin, care a adăugat că îi garantează lui Smirnov imunitatea juridică pe teritoriul moldovean, dacă acesta va decide să vină la negocieri. “Voi sta la masă şi cu Dracul, şi cu Satana, pentru că cel mai important pentru mine este reintegrarea ţării. Că doar nu vă imaginaţi că mă voi duce la negocieri cu ei cu cătuşele în buzunar?!”, a declarat Voronin. În acest context, preşedintele moldovean a exclus categoric posibilitatea semnării unei declaraţii provizorii cu Smirnov în prezenţa preşedintelui rus, Dmitri Medvedev, scenariu descris de presa rusă. “Scopul consultărilor care au loc este ca noi toţi împreună să ne apropiem de ziua, care va fi numită de comun acord cu toţi participanţii la formatul 5+2, pentru lansarea negocierilor asupra legii Parlamentului R. Moldova despre principiile de bază ale statutului autonomiei transnistrene din 22 iulie 2005”, a spus Voronin. În pofida tuturor problemelor existente în procesul de consultări, Voronin este optimist în ceea ce priveşte posibilitatea reluării negocierilor în formatul 5+2 pînă la sfîrşitul acestui an. “Mai mulţi participanţi la negocieri sînt de părere vom reuşi să ne aşezăm la masa de negocieri pînă la sfîrşitul anului”, a declarat Voronin.

Liderii transnistreni au fost luaţi prin surprindere de propunerea preşedintelui Vladimir Voronin de a se întîlni la Tiraspol cu şeful administraţiei transnistrene, Igor Smirnov, a scris, în ediţia de vineri, publicaţia moscovită “Kommersant”. Întîlnirea Voronin - Smirnov urma să aibă loc joi, 25 septembrie, dar în ultimul moment, Chişinăul şi Tiraspolul nu au reuşit să se înţeleagă asupra locului unde se va defăşura aceasta. Joi, ministrul moldovean al Reintegrării, Vasile Şova, a anunţat că Voronin este dispus să meargă la Tiraspol pentru această întîlnire. “Kommersant” scrie că propunerea lui Voronin a intervenit în momentul în care la Tiraspol se afla negociatorul rus Valeri Nesteruşkin, pe care Moscova l-a trimis de urgenţă în R. Moldova să-i ajunte pe Voronin şi Smirnov să ajungă la un compromis.