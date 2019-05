Vosganian după anunţul lui Verhofstadt despre dizolvarea ALDE Europa: Până la urmă, cine pleacă, noi sau el?

16:15:14 / 06 Mai 2019

Rareș Bogdan ARICI PANSAT

CUM ? In ce hal a ajuns MARELE PARTID ISTORIC PNL !!!!..Sa nu mai aibe liderii SI să fie propulsați de CINE ?.... NIȘTE MARIONETELE ALE SECURITĂȚII sa conducă. ...Sa AMENINȚE !!!!! . RAREȘ B NICI NU A VENIT BINE IN PNL CA DEJA AMENINȚĂ !!!!!...SE VEDE CA ARE "SPATE " ..UN GUNOI , UN OM DE NIMIC ,CARE. REUȘIT sa ducă în Insolvență un post TV care înainte de a fi pus pe mâna SISTEMULUI TICĂLOȘIT avea audiență la cele mai mari cote...Un mare "merit* are RAREȘ B ..Un Schizofrenic care are un limbaj de mahala..