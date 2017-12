Vosganian: „Poate sediile băncilor sunt prea mari, prea multe“

Sistemul bancar are nevoie de restructurare, iar băncile trebuie să-şi reevalueze costurile, comisioanele şi dobânzile, a declarat, ieri, ministrul Economiei, Varujan Vosganian. „Poate sediile sunt prea mari, poate sunt prea multe. Nu zic să dea oamenii afară, dar trebuie să-şi reevalueze costurile. Dobânzile active sunt mult mai mari faţă de dobânda-cheie. Ecartul trebuie să scadă”, a spus Vosganian, precizând însă că el nu poate, ca ministru al Economiei, să-i spună guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, să reducă dobânda de referinţă. „Nici mie nu mi-ar plăcea ca Isărescu să vorbească despre Oltchim, deşi este din Vâlcea. Dar, dat fiind că România are acum cea mai mare inflaţie din UE, este greu să decizi reducerea dobânzii-cheie”, a mai spus Vosganian. El a vorbit şi despre „precauţia extremă” a bancherilor în ceea ce priveşte finanţarea firmelor: „Sistemul bancar a fost oarecum defazat. În 2008, când am început să luăm măsuri de prevenire a crizei, sistemul bancar a fost prociclic. Acum, când ar trebui să ne relansăm, bancherii sunt foarte precauţi şi neîndurători în negocierile cu firmele. Sunt lipsiţi de flexibilitate când abordează situaţiile financiare ale firmelor”. Ministrul Economiei a dat şi startul unui inventar al resurselor, atât în instituţia pe care o conduce, cât şi în sistemul bancar: „Va trebui văzut cât anume din bănci se duce în provizioane, cât în rezerve minime, cât în titluri de stat. Vom reduce dependenţa statului de finanţarea internă, pentru ca băncilor să le rămână bani pentru dezvoltare”.