Vot pentru transferul podului IPMC la Ministerul Transporturilor

Consilierii locali municipali constănţeni s-au întîlnit, ieri, într-o şedinţă extraordinară cu două puncte pe ordinea de zi. Primul şi cel mai important punct s-a referit la o hotărîre privind transmiterea imobilului „Pasaj Rutier Filimon Sîrbu“ din domeniul public al municipiului Constanţa şi administrarea Consiliului Local Municipal Constanţa, în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor naţionale, în vederea realizării, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA, a lucrărilor de reabilitare la acest obiectiv (Podul IPMC). Primăria Constanţa, sprijinită de Ministerul Transporturilor, a început, în 2004, lucrările de reabilitare a podului de la IPMC, folosit în special de maşinile de tonaj mare, care se îndreaptă spre portul Constanţa. Finanţarea guvernamentală şi implicit lucrările au fost sistate însă în 2005, odată cu instalarea la putere a portocaliilor. Din 2005, Consiliul Local Municipal a încercat în mai multe rînduri şi sub diferite forme să acceseze fonduri guvernamentale pentru reluarea proiectului de reabilitare a podului, însă încercările nu s-au concretizat. În tot acest timp, municipalitatea a alocat fonduri pentru a menţine podul practicabil. „Am convocat o şedinţă extraordinară pentru a modifica o răsmodificată hotărîre de CLM pentru că am promisiuni ferme că, de data aceasta, vom reuşi să transferăm podul IPMC la Compania Naţională a Drumurilor, ca să continuăm finanţarea“, a declarat primarul Constanţei, Radu Mazăre. El a mai spus că lucrările au fost oprite odată cu venirea la putere a preşedintelui Băsescu şi echipei sale. Mazăre a afirmat ieri că, de această dată, se pare că s-a reuşit să se ajungă la o înţelegere cu ministrul Transporturilor, Radu Berceanu, existînd pregătite toate documentele necesare pentru a fi preluat podul şi pentru a putea fi finanţate lucrările de reabilitare de la bugetul statului, aşa cum ar fi fost normal. „Pentru repararea obiectivului ar mai trebui între 3 şi 4 milioane de euro, iar lucrările propriu-zise ar fi gata cam într-un an şi jumătate. Noi am făcut o expertiză pentru a vedea cît de sigur este podul. Dacă nu ar mai fi oferit siguranţă, aveam de gînd să îl închidem, dar expertiza ne-a arătat că oferă siguranţă. Acest pod este constituit din două poduri. Unul este făcut prin anii ’60, iar celălalt, prin anii ‘80. Sper să fie reluată cît mai repede finanţarea. Cam într-o săptămînă aş dori să intre în vigoare hotărîrea de Guvern prin care Ministerul Transporturilor va prelua în patrimoniu şi administrare podul. Schimbarea atitudinii reprezentanţilor Ministerului Transporturilor faţă de solicitarea noastră este meritul secretarului de stat PSD Valentin Preda, care se ocupă personal de această problemă“, a precizat Radu Mazăre.