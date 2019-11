Votul de duminică nu e despre cetățean. Și nici despre România!

12:11:20 / 19 Noiembrie 2019

Colaborarea cu sindicatele????

Acapararea sefilor de sindicat prin acordarea de foloase.. Cazul Miron Mitrea &co..Lideri de sindicat doar au adus voturi la partidul penal.. Azi poporul nu mai are incredere in asa-zisi lideri de sindicat..Domnule Molnar sa inteleg ca va facut placere cum ati fost reprezentat de fostul prim-ministru in afara????