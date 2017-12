Votul nu mai este un drept, ci o obligaţie?

22:10:37 / 28 Martie 2016

Nu dau sfaturi in drept, este doar parerea mea

Intentia mea nu este de a da sfaturi in drept ci doar imi exprimam parerea personala desprea ceea ce eu numesc o confuzie ... nu stiu la ce te referi cu serviciul ala, eu ma refeream la PRESTARI DE SERVICII ... dreptul de a avea serviciu nu exista ci doar dreptul la munca, cum spui si tu un pic mai incolo in postarea ta si da, este adevarat ce spui ca poti alege sa nu muncesti si sa freci menta ... este la fel si cu dreptul politic de a te implica in problemele de conducere ale tarii, alegand sau fiind ales ... ti se acorda dreptul asta insa statul, prin lege vine si spune ca ai si obligatia de a vota ... eu nu am pus problema daca este bine sau nu, daca este constitutional sau nu ... eu doar spun ca obligatia de a vota, impusa prin lege de catre statul roman (daca va fi impusa si vom fi a cincea tara a uniunii in care votul este obligatoriu)) nu inseamna ca ti-ai pierdut cumva dreptul la vot ( prin drept la vot a se citi ca statul iti asigura posibilitatea sa iti exprimi prin vot parerea legata de ceva sau cineva) ... despre asta vorbeam, nu despre comunism, nici despre serviciu sau altceva, despre faptul ca vorbind despre drept la vot multi gandesc la dreptul de a vota sau nu ... In concluzie, opinia pe care am vrut sa o exprim in comentariul meu este: dreptul la vot nu se refera daca tu ai de gand sa votezi sau nu ci doar ca iti este asigurata posibilitatea ca, prin votul tau, sa participi in problemele de alegere a conducerii tarii, localitatii, etc ... se face o confuzie data de modul in care a fost inteleasa democratia in tara asta, multi crezand ca democratie = fac ce vrea muschii mei!